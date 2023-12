Yu-Gi-Oh!, vi ricordate lo Spadaccino di Fuoco? Sarà protagonista della nuova espansione!

L'espansione Maze of Millennia di Yu-Gi-Oh! sarà tra i primi set del gioco di carte collezionabili di Konami ad arrivare nel 2024. Con una release prevista per il 19 gennaio, infatti, manca davvero poco all'uscita del prodotto. Nella cardlist del set troviamo una vecchia conoscenza di Yu-Gi-Oh!: lo Spadaccino di Fuoco!

Come spiega Yu-Gi-Oh! News, Konami ha diffuso un nuovo artwork (che trovate in calce a questa notizia) che mostra un nuovo mostro chiamato "Spadaccino di Fuoco", il cui nome richiama una carta che non si vedeva nel GCC giapponese da una ventina d'anni. Come potete vedere dalla pagina della carta nel database di Yu-Gi-Oh!, infatti, lo Spadaccino di Fuoco è stato rilasciato per la prima volta come parte del set Sovrano della Magia, pubblicato nel nostro Paese nel lontano 2002.

Il Mostro è una delle prime Fusioni di Yu-Gi-Oh! e rappresenta una delle carte più famose, insieme allo Stregone del Tempo e al Drago Millenario, del deck di Joey Wheeler. Non a caso, la carta è stata inclusa, già nel 2003, nel Mazzo Introduttivo di Joey, uscito a qualche mese di distanza dai due deck di Yugi Muto e di Seto Kaiba. Sfortunatamente, però, oggi come oggi lo Spadaccino del Fuoco non è una carta giocabile in competitivo: si tratta infatti di una fusione che richiede due mostri ben precisi, che non ha alcun effetto e che ha un valore di attacco di soli 1.800 Punti e uno di difesa di 1.600 Punti.

Per questo, lo Spadaccino del Fuoco verrà potenziato in Maze of Millennia, probabilmente con una nuova carte che rivedrà e ammodernerà il mostro: quest'ultima dovrebbe essere ancora una volta una fusione, ma questa volta dovrebbe essere dotata di un nuovo effetto. Il mostro - di cui al momento non sappiamo nulla - è anche una delle cover card del set.

Vi ricordiamo comunque che Maze of Millennia comprende 85 carte, tutte di rarità Rara o superiore. Nello specifico, il set in uscita a metà gennaio comprenderà 57 carte Rare, 16 Super Rare, 11 Ultra Rare e una Rara Segreta del Quarto di Secolo. 16 carte saranno anche disponibili in variant con rarità Collector's.