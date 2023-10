Yu-Gi-Oh rilascia i suoi maglioni per Natale: così brutti da essere meravigliosi

Yu-Gi-Oh ha costituito l'infanzia di numerosissimi ragazzi in tutto il mondo. Ancora oggi il franchise vive nella mente dei nostalgici e questo nuovo gadget è la prova del successo della serie. I "maglioni brutti" sono una tipologia di maglioni pensati per le feste Natalizie, chiamati così proprio per le loro stampe particolari.

Ormai, i maglioni brutti di Natale sono diventati così belli e curati in ogni minimo dettaglio che è difficile considerarli "brutti", tuttavia il nome è rimasto per tradizione. Recentemente il brand Merchoid ha rilasciato un maglione brutto di Natale dedicato a Yu-Gi-Oh e al protagonista di Duel Monster Yami Yugi.

"Sei pronto a diffondere l'allegria festiva come un campione di Duel Monsters? Presentiamo con orgoglio l'aggiunta perfetta al tuo guardaroba natalizio: il maglione brutto di Natale a tema Yu-Gi-Oh! Ispirato all'amata serie anime, il nostro Yu-Gi-Oh! Oh! Ugly Christmas Sweater combina comfort e fantasia per darti l'abito natalizio definitivo. Questo non è un maglione qualunque; è il re di tutti i maglioni natalizi! Ora puoi davvero dire che 'It's time to Yule'." è la descrizione del prodotto di Merchoid.

Il maglione è disponibile in numerose taglie, dalla XS alla XXXXL, ed è disponibile ad un costo di 65 dollari, circa 61 euro. Il capo d'abbigliamento in questione è un prodotto unisex, valido per uomo e per donna, ma affrettatevi se volete acquistarlo: sta già per fare il tutto esaurito!

Quest'anno il franchise di Yu Gi Oh ha celebrato 25 anni dal suo debutto in scena e Konami ha fatto ufficialmente partire i festeggiamenti. Per quanto riguarda altri gadget, la Ragazza Maga Nera di Yu Gi Oh ha ricevuto un Funko Pop in edizione limitatissima e potrebbe essere già andata a ruba!