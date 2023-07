Yu-Gi-Oh!, le ristampe dei primi set sono tra noi: pronti a un salto nel passato?

Ve l'avevamo anticipato quando vi abbiamo parlato delle uscite estive di Yu-Gi-Oh!, ma ora finalmente ci siamo: le ristampe dei primi, famosissimi set del GCC Konami sono arrivate in edicola e nei negozi specializzati. Siete pronti ad un tuffo nel passato, tra carte come il Mago Nero, il Drago Bianco Occhi Blu e Exodia?

Come i più attenti ricorderanno, i reprint fanno parte delle celebrazioni per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!: non a caso, le ristampe delle prime espansioni sono state lanciate prima come parte della Collezione Leggendaria del 25° anniversario del cardgame, che conteneva ben cinque pacchetti di carte e alcune carte Rare Segrete del Quarto di Secolo.



Ora, però, le ristampe potranno essere acquistate sfuse, nei tradizionali pacchetti da 9 carte ciascuno o nei box da 24 booster l'uno. Le espansioni vintage che hanno ricevuto una ristampa sono le prime cinque dell'ordine di uscita internazionale (che differisce leggermente da quello italiano), e sono:

La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu

Signore della Magia

Servitori del Faraone

Predoni Metallici

Invasione del Chaos

Andando con ordine, La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu è il primo set di Yu-Gi-Oh! mai pubblicato in Italia e all'estero e contiene tantissime carte iconiche, come Exodia il Proibito, il Drago Bianco Occhi Blu, Mago Nero, Gaia il Cavaliere e Drago Nero Occhi Rossi. Se avete iniziato a giocare a Yu-Gi-Oh! partendo dall'anime o dal manga, vi ricorderete sicuramente molte delle creature di questo set da 126 carte in totale.



Signore della Magia è l'espansione che introduce i mostri Toon di Maximillion Pegasus, l'antagonista principale della prima stagione dell'anime: tra questi, non possiamo non ricordare il Drago Toon Occhi Blu e il Teschio Evocato Toon, che si uniscono al potente Abbandono, uno dei primissimi Mostri Rituale dell'intero cardgame. La cardlist del set comprende in totale 104 carte.

Predoni Metallici è forse il set meno "famoso" del quintetto, ma contiene carte di grande importanza come il Guardiano del Cancello e il Drago Teschio Nero, questi ultimi entrati nella mente di tantissimi fan proprio grazie alle puntate dell'anime. Tra le altre carte iconiche, inoltre, abbiamo la potente trappola Forza Riflessa: la lista complessiva del set è di 144 carte.



Servitore del Faraone, invece, contiene la famosissima carta di Jinzo, in versione Rara Segreta, che va a braccetto con il Limite dei 1.000 Occhi, un'altra delle carte più famose di Pegasus. Completano il set, che ha un totale di 105 carte, ritorni del calibro di Sepoltura Prematura, Richiamo del Posseduto e Ordine Imperiale.

Concludiamo con Invasione del Chaos, un set che segna la maturità per il cardgame di Yu-Gi-Oh!. La cover card dell'espansione la conosceranno tutti: si tratta del potentissimo Mago Nero del Chaos! Accanto a quest'ultima, però, sono due delle Rare segrete del set ad aver fatto breccia nel cuore dei fan, ovvero Glorioso Soldato Nero – Emissario dell’Inizio e Drago Imperatore del Chaos – Emissario della Fine.