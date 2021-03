Yu-Gi-Oh!: risvegliamo Yami Yugi con questa riproduzione del Puzzle del Millennio

La prima serie animata di Yu-Gi-Oh! segue le vicende di Yugi, un giovane ragazzo a cui viene donato un misterioso oggetto che rivoluziona per sempre la sua vita. Se anche voi volete "credere nel cuore delle carte", Bandai ha messo in vendita una riproduzione di tale manufatto.

Sebbene attualmente l'anime di Yu-Gi-Oh! non sia in voga come i giorni del debutto della prima serie animata, il franchise è ancora vivo e vegeto grazie al gioco di carte collezionabili e al vasto merchandise. E questa nuova chicca messa in vendita da Bandai è imperdibile per qualsiasi appassionato dell'avventura di Yugi.

La società ha da poco rilasciato una replica del Millennium Puzzle posseduto dal primo protagonista dell'opera. Come potete vedere dal Tweet in calce all'articolo, però, esattamente come fece Yugi, per riportare in vita l'antico manufatto egizio dovrete ricostruirlo pezzo per pezzo. Il kit in vendita, di tipo sit and snap, non presenta alcuna istruzione e per riportarlo in vita dovrete affidarvi anche voi "al cuore delle carte".

Per chi non dovesse ricordarlo, il Millennium Puzzle è nient'altro che la collana indossata da Yugi, un manufatto egizio donatogli dal nonno che diede inizio alle vicende della serie. Infatti, riassemblando i componenti del puzzle, che formano una piramide egizia, Yugi risvegliò lo spirito di un antico faraone vissuto millenni prima, Yami Yugi.

La riproduzione di tale manufatto è in vendita in Giappone per il corrispettivo di circa 35 dollari. Al momento, il Puzzle del Millennio è in vendita unicamente in terra nipponica. Ecco una Giovane Maga Nera in questo cosplay di Yu-Gi-Oh!. Nelle intenzioni dell'autore, il Duel Monsters di Yu-Gi-Oh! doveva durare poco.