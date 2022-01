Yu-Gi-Oh: il risveglio di Exodia in un video fanmade terribilmente realistico

Il franchise di Yu-Gi-Oh, specialmente nella prima storica serie può essere paragonato ad un GDR di stampo classico dove gli scontri dei protagonisti con creature terrificanti e pericolose vengono portate sulla plancia del gioco di carte che dona il nome alla serie, basata sul manga di Kazuki Takahashi.

Tra creature divine estremamente potenti a draghi altrettanto pericolosi, il mondo in cui Yugi Muto e i suoi amici affrontano avversari su avversari è ricco di mostri diventati ormai delle vere e proprie icone del brand, snaturato col passare degli anni e col susseguirsi di serie anime sempre più lontane dal senso di avventura e scoperta instillato originariamente da Takahashi.

Uno dei mostri entrati nella leggenda è Exodia il Proibito, bannato dalle competizioni ufficiali per la sua incredibile potenza una volta evocato, in quanto fa vincere automaticamente il confronto al duellante che è riuscito ad avere le cinque carte necessarie per usarlo. Ricordando i vecchi tempi, l’appassionato logankehoepower ha ricreato l’evocazione di Exodia da parte di Yugi contro Seto Kaiba, risalente al primo episodio dell’anime.

Attraverso un notevole uso del motore grafico Unreal Engine il fan è riuscito a donare un tocco estremamente realistico alla rappresentazione, mostrando l’inquietante design del gigantesco Exodia. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione riservata ai commenti. Ricordiamo infine che un appassionato ha svelato il vero genere di Yu-Gi-Oh! e vi lasciamo ad una stravagante teoria riguardo Seto Kaiba.