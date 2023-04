Yu-Gi-Oh!, il ritorno dell'Arcidemone Drago Rosso: protagonista del nuovo Structure Deck!

Mentre la carta più rara di Yu-Gi-Oh! va all'asta per una cifra esorbitante, è Konami ad annunciare un nuovo prodotto per il suo TCG. Stiamo parlando dello Structure Deck: Pulse of the King, in arrivo a fine giugno in Giappone e al termine dell'estate nel resto del mondo.

Nello specifico, Pulse of the King uscirà il 24 giugno nel Sol Levante, e rappresenta il secondo Structure Deck del 2023, dopo il mazzo "Attenzione alla Trappolatrice" di Yu-Gi-Oh!, lanciato a fine febbraio in Europa. A questo giro, però, l'archetipo al centro del deck cambia completamente: torniamo infatti all'epoca 5D's, con un mazzo pensato per fornire supporto all'iconico Arcidemone Drago Rosso, la carta principale del mazzo di Jack Atlas nell'anime.

Proprio l'Arcidemone Drago Rosso farà il suo ritorno nello Structure Deck: Pulse of The King, anche se stavolta sarà accompagnato da un altro Synchro ben più potente. Quest'ultimo è anche il boss monster del mazzo, chiamato "Scar-Red Demon" nella traduzione dall'originale giapponese. Secondo YugiPedia, il mostro potrebbe anche essere chiamato "Scar-Red Dragon Archfiend", o "Arcidemone Drago Rosso Scarlatto". Accanto ai due draghi già citati, inoltre, il deck comprenderà anche il Synchro Drago Nova Rossa, anch'esso lanciato nel corso dell'epoca 5D's.

Lo structure deck, comunque, comprenderà un mazzo precostruito da 44 carte, una carta promozionale Super Rara (che in versione europea dovrebbe diventare una Ultra Rara) e un pacchetto di tre carte extra, che probabilmente nella variante globale del mazzo saranno semplicemente rimosse dal pacchetto aggiuntivo e inserite nel mazzo, trattandosi dei tre Draghi Rossi di cui abbiamo già parlato. Infine, il mazzo conterrà anche la tradizionale guida per i giocatori e un playmat doppio.