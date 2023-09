Yu-Gi-Oh: il ritorno del leggendario Yugi nella figure di YXW Studio

Sono pochi i franchise che a distanza di oltre due decenni riescono ancora a risultare estremamente remunerativi e con numerosi progetti costantemente in produzione. Yu-Gi-Oh di Kazuki Takahashi è uno di questi, e nonostante l’anime continui senza Yami Yugi la sua figura leggendaria rimane ancora iconica.

Alter ego del dolce e gentile Yugi Muto, lo spirito del Millenium Puzzle è rapidamente diventato uno dei protagonisti più celebri degli anime nei primi anni 2000, e grazie a lui, a Seto Kaiba, Maximillion Pegasus e Marin Ishtar, la prima serie resta tra le migliori del franchise. Per ricordare le origini dell’opera che ha reso celebre il compianto mangaka Takahashi, morto all’età di soli 60 anni, gli artisti di YXW Studio hanno realizzato la magnifica statua da collezione che potete vedere nelle immagini in calce.

Si tratta di una statua interamente dedicata allo spirito, nonostante sulla targa in basso venga riportato il nome di Yugi Muto, e come si nota dalla piccola colonna alle sue spalle, è accompagnato da due piccoli Kuriboh, carta onnipresente nel suo mazzo. Disponibile in due versioni, alte rispettivamente 30 e 46 centimetri, la statua è ben realizzata, con una discreta cura nei dettagli del design di Yugi, e anche del dispositivo Duel Disk. In arrivo sul mercato nei primi sei mesi del 2024, la statua è già prenotabile al prezzo di 240 euro per la versione ridotta e 390 euro per la versione più grande.

Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti. Per finire ricordiamo che sono sorte polemiche sull’ultimo tin di Yu-Gi-Oh, e vi lasciamo ad una carta del Mago Nero davvero speciale e dal prezzo proibitivo.