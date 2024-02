Yu-Gi-Oh!, tutto sul ritorno di Yubel: l'amato mostro di GX arriva in Incubo Fantasma!

Il set Incubo Fantasma di Yu-Gi-Oh! è stato annunciato diversi mesi fa, ad agosto, ed è stato lanciato lo scorso ottobre nel Sol Levante. Si tratta di un'espansione molto attesa anche dai fan occidentali, perché reintroduce nel cardgame l'archetipo di Yubel, uno dei più amati dell'epoca di Yu-Gi-Oh! GX, grazie anche al ruolo centrale del mostro nell'anime.

Facciamo dunque il punto della situazione su ciò che sappiamo su Incubo Fantasma, o Phantom Nightmare in inglese. Come ci spiega il sito web di Konami, il set uscirà in Italia e nel resto d'Europa l'8 febbraio, dunque tra una settimana esatta. Il set arriva così a circa tre settimane dalla release italiana di Labirinto dei Millenni, il primo set del 2024 per il TCG giapponese.

In totale, Incubo Fantasma comprenderà 100 carte, divise tra 50 Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra rare e 10 Rare Segrete. Una carta "fuori lista", ovvero "Maghi del Legame e dell'Unità" (PHNI-IT000) sarà disponibile solo come Rara Segreta del Quarto di Secolo. Infine, ben 24 carte del set saranno disponibili anche come Rare Segrete del Quarto di Secolo in versione variant.

La carta di copertina del set è Yubel - L'Amorevole Difensore per Sempre, una revisione ammodernata del mostro "Yubel", già visto nel corso delle espansioni del gioco corrispondenti alla serie GX dell'anime di Yu-Gi-Oh!, nella quale la creatura è stata una dei personaggi centrali, prima come nemica e poi come alleata di Jaden Yuki. Nella sua nuova versione, Yubel è un mostro fusione che si pone al centro dell'omonimo archetipo.

Sì, perché ora quello di Yubel diventa un vero e proprio tema di Yu-Gi-Oh!, incentrato sull'evocazione tramite fusione di "Yubel - L'Amorevole Difensore per Sempre" utilizzando come materiali i mostri dell'avversario. Non solo: Incubo Fantasma introduce anche nuovi mostri Pendulum Maestrospettro, che non possono essere scelti come bersaglio degli effetti delle carte dell'avversario, risultando quasi impossibili da distruggere. Inoltre, il nuovo set porterà con sé anche i primi mostri XYZ e Link dello stesso archetipo.

Infine, l'espansione conterrà in anteprima mondiale un nuovissimo tema Pyro per Yu-Gi-Oh!, che dovrebbe permettere nuove sinergie con le carte già presenti in Labirinto dei Millenni. Insomma, sembra proprio che Incubo Fantasma costituirà una piccola rivoluzione per il gioco competitivo: l'8 febbraio, ormai, è dietro l'angolo!