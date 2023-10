Yu-Gi-Oh!, rivoluzione per le rarità in arrivo: le nuove carte potrebbe valere una fortuna

La rivoluzione delle rarità di Yu-Gi-Oh! sta per arrivare: con la Rarity Collection 2023 di Yu-Gi-Oh!, infatti, Konami si prepara a riportare in auge tanti trattamenti foil del passato, alcuni dei quali mai usciti dal Giappone. E chissà che alcuni di questi ritorni di fiamma non finiscano per costituire le carte più rare del gioco!

Nell'edizione di ottobre 2023 di Toy World Magazine, Konami Europe ha condiviso diversi dettagli sul contenuto della Rarity Collection 2023, in arrivo nel mese di novembre. Il prodotto è una collezione di reprint delle carte più famose della storia di Yu-Gi-Oh!, per certi versi non dissimile dalla recente tin del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!: Eroi Duellanti. Tuttavia, a questo giro il prodotto promette una piccola rivoluzione nelle rarità di Yu-Gi-Oh!, come non se ne vedevano da anni.

Per la verità, in occasione del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!, Konami ha dimostrato di essere pronta a "giocare" con le rarità del suo cardgame: per esempio, a inizio estate, nel gioco di carte collezionabili fisico sono arrivate le Rare Segrete del Quarto di Secolo, che presentano un nuovo trattamento foil con impresso il logo del 25° anniversario.

Nella Rarity Collection, invece, Konami (re)introdurrà altre quattro rarità diverse, ovvero:

Le già citate carte Rare Segrete del Quarto di Secolo

Le carte Platinum Secret Rare , viste per l'ultima volta nella vecchia Mega Tin del 2015

, viste per l'ultima volta nella vecchia Mega Tin del 2015 Le Rare Ultimate Prismatiche , del tutto inedite sul mercato occidentale ma già utilizzate da anni come Ultimate Rare in Giappone e che vantano un'illustrazione con trattamento foil tridimensionale

, del tutto inedite sul mercato occidentale ma già utilizzate da anni come Ultimate Rare in Giappone e che vantano un'illustrazione con trattamento foil tridimensionale Le Rare Collector's Prismatiche, realizzate con un trattamento foil ancora più enfatizzato e che finora sono anch'esse rimaste confinate al mercato giapponese.

Come se ciò non bastasse, nella Rarity Collection troverete anche carte Super Rare, Ultra Rare e Rare Segrete, per un totale di ben sette tipologie di rarità diverse per ogni pacchetto. Come se non bastasse, poi, ogni carta sarà presente nei pacchetti in ogni variante di rarità, esattamente come in Giappone: una novità che molti fan sperano possa estendersi anche a tutte le prossime uscite occidentali di Yu-Gi-Oh!.