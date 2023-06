Yu-Gi-Oh!, nuova rivoluzione per le rarità: cosa cambia con la Rarity Collection 2023

Neanche il tempo di raccontarvi delle carte Rare Segrete del Quarto di Secolo di Yu-Gi-Oh!, introdotte con il set Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa, che già è arrivato il momento di una nuova rivoluzione delle rarità nel cardgame Konami, la seconda di quest'anno. Ecco cosa cambia con la Rarity Collection 2023, in uscita in autunno.

Come ci spiega il sito web di Konami Europa, la Rarity Collection comprenderà 79 carte tra le più amate dai giocatori, e tanto basterebbe per mandare in visibilio i fan del TCG nato dalla penna di Kazuki Takahashi. Le buone notizie, però, non finiscono qui: il set sarà all-foil, poiché tutte le carte saranno divise su sette (!) rarità diverse.

La vera, gigantesca novità, però, è un'altra: ogni carta sarà disponibile in ciascuna delle 7 rarità incluse nel set. Avete capito bene: se finora ogni espansione comprendeva un dato numero di Comuni, di Rare, di Super Rare e via dicendo, al massimo con una manciata scarsa di variant Rare Segrete, Rare Ultimate o Collector's Rare, ora tutte e 79 le carte della nuova Rarity Collection saranno disponibili in ciascuna delle sette rarità incluse nel set.

Si tratta di una vera e propria manna dal cielo per i giocatori, anche perché questa piccola rivoluzione porta all'adozione il sistema di organizzazione delle rarità dell'OCG giapponese anche nel TCG occidentale. In questo modo, chi desidera fiondarsi sul competitivo potrà acquistare le carte singole nella versione meno rara ad un prezzo molto basso, mentre i collezionisti più incalliti potranno ambire al set intero di carte in variant ad rarità elevata, spendendo ovviamente di più per la loro impresa.

Le sette rarità della Rarity Collection comprenderanno le già note Super Rare, Ultra Rare e Rare Segrete, che conosciamo da tempo anche in occidente. A queste si aggiungono le Rare Segrete del Quarto di Secolo, un trattamento speciale realizzato per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! e che è stato introdotto con la Collezione Leggendaria del Quarto di Secolo, lanciata in Europa ad aprile, e poi con il set Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa, che le ha portate al di fuori dei prodotti celebrativi.

Le altre tre rarità, invece, sono delle novità assolute (o quasi): nella Rarity Collection, infatti, troveremo le Platinum Secret Rares, comparse per l'ultima volta nella Mega-Tin del 2015, ma anche le nuove Ultra Rare e Rare Collector Prismatiche, per ora viste solo nell'OCG giapponese e che vantano rispettivamente una copertura foil più accentuata ed un effetto 3D in rilievo.

In ogni pacchetto troveremo 2 Super Rare, 2 Ultra Rare e una Rara Segreta. Le due Ultra Rare e la Rara Segreta potranno essere sostituite con carte di rarità superiore, ovvero con Rare Segrete del Quarto di Secolo, Rare Collector Prismatiche e Ultra Rare Prismatiche. Ovviamente, il sogno di ogni giocatore è quello di aprire un pacchetto con tre di queste rarissime carte.

Per il momento, purtroppo, non sappiamo se questo nuovo sistema di rarità, che ricalca da vicino quello dell'OCG, diventerà uno standard anche nel TCG occidentale, anche se possiamo dirci fiduciosi che finalmente Konami riesca ad uniformare le rarità delle sue carte tra occidente e oriente. Infine, vi ricordiamo che nella Rarity Collection potrete trovare carte importantissime per il metagame come Nibiru, l'Essere Primordiale, Poltiglia Divinità Egizia e Barone di Fiori.