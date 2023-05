Yu-Gi-Oh!, scatenate la potenza del Drago Bianco Occhi Blu con il box Kaiba da collezione

Il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! è ormai iniziato, dal momento che a dargli inizio è stata la pubblicazione della Collezione Leggendaria dedicata alla prima stagione dell'anime. Se siete dei grandi fan di Seto Kaiba, però, non potete perdervi questo lussuosissimo box da collezione dedicato al Drago Bianco Occhi Blu!

Il box ha lo stesso design della valigetta utilizzata nell'anime da Seto Kaiba per portare con sé le sue tre copie del Drago Bianco Occhi Blu. Vista la rarità della carta, non stupisce che anche la replica nella vita reale della valigetta sia di fatto una cassetta metallica di sicurezza dal peso di ben sette chili foderata in tessuto, con un display in plastica trasparente perfetto per esporre le tre carte signature di Kaiba sia in orizzontale che in verticale.



Non solo: la valigetta, una volta rimosso lo strato superiore, si trasforma in un enorme contenitore porta-carte, con tanto di divisori brandizzati Kaiba Corp. (KC) inclusi nella confezione. Al di sotto del primo strato, quello che alloggia i tre Draghi Bianchi, abbiamo dunque una base divisa in sette file delle dimensioni perfette per ospitare la vostra collezione di carte. I divisori sono realizzati su misura e vi permetteranno di organizzare le carte come preferite all'interno della valigetta.



Non è però finita qui, perché il box comprende anche un deck da 61 carte di Seto Kaiba, che secondo Konami sono state riprese dalle molteplici apparizioni nell'anime del personaggio. Infine, in ogni valigetta sarà presente anche un quarto Drago Bianco Occhi Blu, questa volta nella nuova rarità Segreta del Quarto di Secolo. Tutte queste carte saranno perfettamente legali nei tornei di Yu-Gi-Oh!.



Delle 61 carte del deck, tre non sono mai state pubblicate prima d'ora: per il momento ne conosciamo i nomi inglesi, che sono "Attack Guidance Armor", "Life Shaver" e "Magical Trick Mirror", così come sappiamo che si tratta di carte ripescate dalle avventure animate di Seto Kaiba. Sfortunatamente, comunque, non abbiamo ancora una data d'uscita precisa per il set, anche se il suo prezzo dovrebbe toccare gli 800 Dollari, configurandosi così come una proposta per collezionisti super-incalliti.