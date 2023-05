Yu-Gi-Oh!, scopriamo la Collezione Leggendaria del 25° anniversario: a tutta nostalgia!

La Collezione Leggendaria del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! è arrivata in edicola e nei negozi specializzati il 20 aprile, ed è mirata ad attirare i fan di lunga data con carte vintage e ammiccamenti ai set dei primi anni Duemila. Ecco cosa troverete al suo interno!

Si torna al 2002, ma con stile!

Lo scopo della Collezione Leggendaria è quello di festeggiare il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!. Per farlo, quest’ultima ripropone, in un’elegante scatola da collezione (che potete riutilizzare come storage per le vostre carte), ben sei pacchetti vintage di Yu-Gi-Oh!. Diciamo vintage perché i sei pacchetti contenuti nella confezione, uguali per tutti, sono dei reprint delle prime espansioni del GCC Konami, ovvero:

La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu , lanciata in Italia l’8 marzo 2002

, lanciata in Italia l’8 marzo 2002 Predoni Metallici , lanciata in Italia il 23 luglio 2003 (ma negli Stati Uniti e in Giapone l’anno precedente)

, lanciata in Italia il 23 luglio 2003 (ma negli Stati Uniti e in Giapone l’anno precedente) Sovrano della Magia , lanciata in Italia il 21 ottobre 2002

, lanciata in Italia il 21 ottobre 2002 Servitore del Faraone , lanciata in Italia il 21 ottobre 2002

, lanciata in Italia il 21 ottobre 2002 Invasione del Chaos , lanciata in Italia il 12 luglio 2007 (nel 2004 nel resto del mondo)

, lanciata in Italia il 12 luglio 2007 (nel 2004 nel resto del mondo) Crisi Oscura, lanciata in Italia il 10 dicembre 2007 (nel 2004 nel resto del mondo)

Si tratta dei primissimi set di Yu-Gi-Oh! usciti in tutto il mondo, nonché dei più amati dai collezionisti della “prima ora”, contenenti carte famosissime come il Mago Nero, il Drago Bianco Occhi Blu, Exodia il Proibito (proposto anche in versione “oscura” come Exodia Necross), il Drago Nero Occhi Rossi, ma anche Abbandono, Limite dei 1.000 Occhi, Drago Teschio Nero e Mago Nero del Chaos, solo per citarne alcune. Ovviamente, potrete trovare tutte queste carte nella vostra Collezione Leggendaria, nella stessa rarità in cui erano contenute nei rispettivi set originali.

Trattandosi di reprint, inoltre, queste carte non hanno chiaramente lo stesso valore di quelle vintage, ma sono quasi del tutto identiche a queste ultime: ad eccezione del marchio registrato di Konami, stavolta datato al 2020 e non a fine anni Novanta, infatti, tutti i mostri, le trappole e le magie che estrarrete dai pacchetti saranno esattamente identici agli originali. Non ci sarà il logo del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! impresso sul dorso della carta: quest’ultimo, invece, si troverà sul fronte di su ciascun pacchetto, probabilmente per evitare truffe ai collezionisti poco esperti.

Nella nostra esperienza di spacchettamento, che abbiamo potuto effettuare grazie a tre Collezioni Leggendarie inviateci da Konami in anteprima, abbiamo potuto notare un pull rate più elevato rispetto a quello classico: in ogni pacchetto abbiamo, come da tradizione, 9 carte, di cui 8 Comuni e una Rara, Super Rara, Ultra Rara o Rara Segreta. Tuttavia, aprendo un totale di 18 pacchetti (tre per espansione), abbiamo potuto trovare ben 4 carte Super Rare, una Ultra Rara e una Rara Segreta. Il nostro caso, ovviamente, non rappresenta un campione statisticamente rilevante (insomma, potremmo essere stati fortunati nel nostro unboxing - per una volta), perciò restiamo in attesa di altre segnalazioni da parte della community per sapere se la nostra ipotesi sia confermata.

Le Rare Segrete del Quarto di Secolo

Quanto appena descritto basterebbe a giustificare un prezzo che oscilla tra 28 e 34 Euro per ogni Collezione Leggendaria (a seconda del rivenditore scelto per l’acquisto), ma il pacchetto non è ancora completo. Al contrario, ogni set celebrativo del 25° anniversario del cardgame Konami comprende un totale di sei carte Ultra Rare scelte tra le più iconiche della prima stagione dell’anime e del GCC di Yu-Gi-Oh!. Queste ultime sono le tre Divinità Egizie Obelisk il Tormentatore, Slifer il Drago del Cielo e Drago Alato di Ra, insieme alle tre carte signature di Yugi Muto, Seto Kaiba e Joey Wheeler, ossia il Mago Nero, il Drago Bianco Occhi Blu e il Drago Nero Occhi Rossi. Completa il pacchetto una settima carta con rarità Segreta del Quarto di Secolo: quest’ultima è una nuova tipologia di rarità, introdotta in esclusiva per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! e lanciata proprio con la Collezione Leggendaria, ma che troverà spazio anche nel set Accesso Cybertempesta, in arrivo il 4 maggio, e in tutte le uscite estive di Yu-Gi-Oh!. La carta Rara Segreta del Quarto di Secolo è comunque una delle sei già proposte in versione Ultra Rara con un trattamento foil alternativo: viene dunque da sé che, se volete completare la vostra collezione di Rare del 25° anniversario, dovrete acquistare almeno sei Collezioni Leggendarie (o rivolgervi al mercato secondario in cerca delle carte mancanti).

Le celebrazioni del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!

Se questa descrizione vi ha convinti ad acquistare una Collezione Leggendaria, sappiate che i prodotti in arrivo per il 25° anniversario di Yu-Gi-Oh! sono ancora numerosi. In primo luogo abbiamo i reprint dei pacchetti singoli delle prime sei espansioni del GCC - le stesse che già si trovano nella Collezione Leggendaria - in arrivo il 5 luglio. Questi ultimi saranno anche raccolti in booster box acquistabili online dai fan più accaniti, che potranno tornare a spacchettare i pacchetti vintage di Yu-Gi-Oh! senza spese esorbitanti. E chissà che, se il successo di pubblico sarà sufficientemente elevato, Konami non decida di estendere i reprint anche agli altri set del suo cardgame usciti in edicola nei primi anni Duemila. Sulla falsariga della Collezione Leggendaria, invece, si colloca la Tin del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!: Eroi Duellanti, in arrivo il 7 settembre negli Stati Uniti e, forse, anche in Europa. Quest’ultima conterrà tre Mega Pack da 18 carte ciascuno, di cui 12 Comuni, 1 Rara, 1 Super Rara, 2 Ultra Rare e ben 3 Rare Segrete Prismatiche: la cardlist del Mega Pack sarà enorme, perché comprenderà ben 300 carte provenienti dagli ultimi set di Yu-Gi-Oh!, permettendo a tutti i collezionisti di ingrandire la propria collezione con le proposte più recenti del GCC Konami. Infine, la compagnia giapponese ha promesso anche l’arrivo di ben due prodotti da collezione di Yu-Gi-Oh! nei prossimi mesi. La prima è la Pot Collection di Yu-Gi-Oh!, interamente dedicata alle iconiche giare e anfore del gioco di carte collezionabili e che comprende ben 14 minifigure di queste ultime. La seconda, invece, è una valigetta da collezione del Drago Bianco Occhi Blu, simile a quella sfoggiata da Seto Kaiba nell’anime e che conterrà tre copie (apparentemente gradate e originali dell’espansione Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu) del mostro signature del rivale di Yugi Muto.

Mentre la pot collection arriverà ad ottobre, non sappiamo quando la valigetta ispirata a Kaiba farà il suo debutto in Europa, anche perché il suo lancio in Giappone risale ormai a diversi mesi fa.