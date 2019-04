Yu-Gi-Oh!: scopriamo una simpatica similitudine con il wrestler Antonio Inoki

Di tanto in tanto, è capitato che nell'anime di Yu-Gi-Oh! - rivelatosi capace di superare i vent'anni d'attività - si presentasse un Joey Wheeler con un inquietante ghigno disegnatoglisi sul volto, un'espressione facciale tramutatasi in un vero e proprio meme divenuto estremamente famoso tra i fan.

Proprio a seguito del grande "successo" riscontrato, un utente ha infine chiesto al regista e animatore dell'opera, Takahiro Kagami, se il mento di Joey fosse in qualche modo ispirato all'ex lottatore professionista Antonio Inoki. Nel caso in cui non lo conosceste, Inoki è entrato al Tokyo Pro Wrestling nel 1966 per poi ritirarsi nel 1998. Nel 1976 ha combattuto contro la leggenda del pugilato Muhammad Ali. Nel 1989, Inoki si diede alla politica e fu eletto alla Camera dei Consiglieri giapponese, venendo inoltre rieletto nel 2013.

In verità, Kagami aveva già precedentemente confermato in un tweet scritto in giapponese nell'ormai lontano 2012 che Inoki era stato preso come fonte d'spirazione per la realizzazione dell'espressione facciale applicata a Joey. In particolare, Kagami affermo:

"Non è stato una scelta che ho preso arbitrariamente. Quando lessi il materiale originale di Takahashi pensai che il personaggio di Joey avesse la stessa personalità di Inoki e che quindi entrambi si sarebbero potuti comportare in maniera similare. Ad esempio: Joey è il classico personaggio in stile "fratello maggiore" dall'animo infuocato -> Gli piacciono le arti marziali -> Suppongo che gli piaccia il wrestling -> Scommetto che gli piace Inoki -> Il mento! Ecco come è andata."

