Yu-Gi-Oh: una seducente cosplayer mostra un nuovo lato di Seto Kaiba

Dopo il manga venne l'anime. Nel 1996 Kazuki Takahashi diede vita a Yu-Gi-Oh! sulle pagine di Weekly Shonen Jump che si trasformò in un franchise che resiste ancora oggi dopo l'anime partito il 18 aprile 2000 su TV Tokyo. A breve si festeggerà quindi il ventesimo anniversario dell'anime che lanciò il gioco di carte basato sul Duel Monsters.

Ad aprile il franchise continuerà con l'anime Yu-Gi-Oh! Sevens, nuova iterazione del franchise, ma tanti fan sono ancora affezionati ai personaggi principali. Per questo l'anniversario è l'occasione perfetta per sfoggiare cosplay basati sugli storici protagonisti, come Seto Kaiba.

La cosplayer Tami.cosp ha deciso di caricare sulla propria pagina Instagram la sua versione di Seto Kaiba. Il capo della Kaiba Corporation acquista quindi un lato femminile che riprende i famosi vestiti del rivale di Yugi Muto alla perfezione. Poche le modifiche come i capelli castani lunghissimi e una mancanza del Duel Disk che creò lui stesso. Anche qui Seto è pronto a duellare con gli avversari e già sfodera la sua carta più famosa e potente, il Drago Bianco Occhi Blu. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Yu-Gi-Oh?

Proprio il Drago Bianco Occhi Blu fu protagonista di un cosplay particolarmente apprezzato dai fan di Yu-Gi-Oh.