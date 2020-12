Yu-Gi-Oh!: la serie animata ha raggiunto la cifra record di mille episodi

La serie animata ispirata al popolare gioco di carte collezionabili ha raggiunto un traguardo difficile anche solo da immaginare. In oltre vent'anni di storia, Yu-Gi-Oh! ha toccato quota mille episodi. Ricordate la prima mitica puntata?

Con il 28° episodio di Yu-Gi-Oh! Sevens trasmesso il 12 dicembre, il brand può festeggiare un record inimmaginabile al momento della prima puntata. Dopo il franchise Pokèmon, Yu-Gi-Oh! è il secondo anime a raggiungere i 1000 episodi mandati in onda.

Questo dato impressionante, che tiene conto di tutte le saghe dell'anime, è stato celebrato dalla pagina Twitter ufficiale del brand. Dal 2000 fino a oggi, Yu-Gi-Oh! ha dimostrato di essere uno dei franchise più longevi e apprezzati del mondo dell'animazione.

Il traguardo è stato raggiunto senza contare i 27 episodi dell'adattamento di Toei Animation del 1998, chiamato dai fan Yu-Gi-Oh! Stagione 0. Questa serie è stata trasmessa unicamente in Giappone ed ha riportato su schermo gli eventi scritti da Kazuki Takanashi nel manga. E voi avete visto tutti i 1000 episodi? Qual è la vostra serie preferita tra tutte? Una modella ha ricevuto 10 milioni di yen per esibirsi in un cosplay di Yu-Gi-Oh!. Ecco chi è il personaggio più popolare tra tutte le serie di Yu-Gi-Oh!.