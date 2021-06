Yu-Gi-Oh!, quante serie esistono? Guida al popolare anime

Sebbene al momento non via il suo periodo più rosa, una delle serie animate più popolari è indubbiamente Yu-Gi-Oh!. Basato sul popolare gioco di carte collezionabili Duel Monsters, l'anime conta svariate stagioni, ma quante esattamente? Ecco una guida all'opera.

A dispetto della credenza popolare, il primo anime di Yu-Gi-Oh! non è quello rinomato arrivato nel 2000. Due anni prima, nel 1998, Toei Animation creò un adattamento animato tratto dai primi sette capitoli del manga di Kazuki Takahashi. Con 27 episodi trasmessi e una pellicola animata, questa serie non è però mai uscita dai confini Giapponesi.

La stagione più conosciuta, quella che ha letteralmente fatto esplodere la mania per il gioco di carte, è invece chiamata Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Questa serie segue le vicende dello studente liceale Yugi Muto e dei suo amici, i quali, giocando a carte, cercano di svelare i misteri dei faraoni egizi e degli oggetti del Millennio.

Andata avanti fino al 2004, questa serie conta cinque stagioni, per un totale di 224 episodi. Ambientato dopo la conclusione, il film Yu-Gi-Oh!: Pyramid of Light offre uno sguardo agli eventi successi dopo il termine della stagione 5.

Poco dopo, fu lanciato uno spin-off chiamato Yu-Gi-Oh! GX. Ambientato anni dopo gli eventi della serie originale, porta diverse novità nelle meccaniche di gioco del Duel Monsters, dando nuova freschezza al gioco. In questa serie, Yugi compare come cameo.



Alla serie GX, hanno poi fatto seguito Yu-Gi-Oh! 5D's, Yu-Gi-Oh! Zexal, Yu-Gi-Oh! Arc-V, Yu-Gi-Oh! VRAINS e, infine, Yu-Gi-Oh! Sevens, tutte slegate tra loro. Con un totale di ben sette serie animate, l'anime ha superato la soglia record dei mille episodi.



E voi seguite la serie anime? Quale tra queste stagioni vi ha più entusiasmato?