Yu-Gi-Oh!: una nuova serie manga sta per debuttare su V-Jump

A 25 anni dal debutto di Yu-Gi-Oh! su Weekly Shonen Jump, una nuova serie manga debutterà con Shueisha. Stando a quanto emerso in rete, sul prossimo numero della rivista mensile V-Jump debutterà un nuovo manga sul Duel Monsters!

Nel 2022 debutterà Yu-Gi-Oh! Go Rush, ottava stagione della serie anime. Questo, però, per il franchise non sarà l’unico debutto dell’anno. A quanto pare, Shueisha serializzerà un nuovo manga di Yu-Gi-Oh!. Di questo, al momento, non si sanno ancora molti dettagli, tra cui i nomi degli autori.

Il prossimo manga di Yu-Gi-Oh! debutterà su V-Jump, rivista mensile di Shueisha che già ospita opere rinomate come Boruto: Naruto Next Generations e Dragon Ball Super. I primi indizi suggeriscono che questa prossima serie si concentrerà sulla lore delle carte del Duel Monsters. Dunque, molto probabilmente, a turno vedremo dei racconti sui mostri più iconici del brand, come Mago Nero o Drago Bianco Occhi Blu. Se queste mini storie faranno da contorno a vicende più complesse, non è ancora chiaro.

Per la saga, questa rappresenterebbe una novità che il fandom potrebbe accogliere con favore. Difatti, in passato l’anime ha esplorato le origini di alcune carte famose, ma mai in modo approfondito. Per Yu-Gi-Oh!, potrebbe aprirsi un nuovo mondo.