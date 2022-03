Yu-Gi-Oh!: la serie segreta sul Capsule Monsters Coliseum mai andata in onda in Giappone

Il gioco di carte collezionabili di Yu-Gi-Oh! è conosciuto da tutti. Molti sanno che il tutto si è originato dalla popolarità dell'anime, che a sua volta fu un adattamento del manga di Kazuki Takahashi, che fu pubblicato su Weekly Shonen Jump a cavallo tra anni '90 e 2000. In pochi sanno che Yu-Gi-Oh era dark all'inizio.

E ancora meno persone sanno che in realtà c'erano altre serie di Yu-Gi-Oh dedicate a Yugi Muto e agli altri protagonisti storici. Oltre la serie 0 e l'anime principale che tutti conosciamo, fu preparato un anime speciale: Yu-Gi-Oh Capsule Monsters Coliseum.

Era il 2006 e ormai la messa in onda di Yu-Gi-Oh sia in Giappone che negli USA era esaurita. Yugi aveva sconfitto Atem e aveva permesso al faraone di riposarsi per sempre, valicando il portale. Tuttavia Konami si stava preparando anche a pubblicare il videogioco Yu-Gi-Oh! Capsule Monster Coliseum, il terzo su PlayStation dopo Forbidden Memories e Duelist of the Roses.

Per sponsorizzare al meglio il videogioco, 4Kids Entertainment, che deteneva i diritti dell'anime negli USA, commissionò allo Studio Gallop una serie di 12 episodi su questa variante del videogioco. Nacque così un anime dove Yugi Muto e compagni si ritrovarono ad affrontare lo spirito di Alessandro Magno, con questi episodi che andarono in onda negli USA e di riflesso in Italia ma non in Giappone.

Questo perché la Mediaset si rifaceva ai prodotti di 4Kids e non originali, mentre in Giappone ormai Yu-Gi-Oh GX era già in onda da tempo. E ancora oggi la serie è ancora in corso, con un nuovo manga di Yu-Gi-Oh in arrivo su V-Jump.