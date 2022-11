Yu-Gi-Oh!, il primo set del 2023 sarà un salto nel passato: svelato Maze of Memories

Neanche il tempo di riprenderci dall'uscita del set Battaglie della Leggenda: Vendetta Cristallo, che già arrivano le prime informazioni sul primo set di Yu-Gi-Oh! in arrivo nel 2023. L'espansione, infatti, si chiamerà Maze of Memories e ci porterà indietro nel tempo, alle origini del TCG di Konami.

Come spiega la presentazione (per ora solo in inglese) del set sul database di Konami, infatti, Maze of Memories guarda al passato di Yu-Gi-Oh!, rispolverando una serie di carte e di archetipi che finora non hanno goduto di grande supporto e giocabilità, ma le cui origini risalgono alla prima serie animata e agli inizi del gioco di carte collezionabili.

Non stupisce dunque l'inclusione nel set di carte come Black Luster Soldier - Legendary Swordsman, una nuova versione del mostro rituale Glorioso Soldato Nero presente nel mazzo di Yugi Muto nelle prime stagioni dell'anime, che probabilmente riceverà anche un reprint proprio in Maze of Memories.

Tra le altre carte "storiche" che troviamo nel set ci saranno anche Kazejin, Suijin e Sanga del Tuono, i mostri necessari per l'evocazione del Guardiano del Cancello, carta centrale nei deck dei gemelli Paradox, apparsi nella primissima stagione dell'anime tratto dal manga di Kazuki Takahashi. L'archetipo "Paradox" sembra star godendo di un ritorno in auge particolarmente rapido, grazie anche alla pubblicazione del box Speed Duel GX - Esami Paradox, avvenuta a fine settembre.

Tra reprint e novità assolute, comunque, Maze of Memories conterrà 67 nuove carte in totale: si tratterà di un set all-foil, composto da 42 Rare, 15 Super Rare e 10 Ultra Rare; 15 carte, invece, saranno disponibili anche nella rarità Collector's Rare. Ogni pacchetto dell'espansione conterrà sette carte, di cui sei rare e una Super, Ultra o Collector's Rare. Prima di mettere le mani su Maze of Memories, comunque, dovrete attendere ancora un po': la data d'uscita del set è fissata per il 30 marzo 2023.