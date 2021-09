Yu-Gi-Oh!: un set da collezione dedicato a Kaiba per i 25 anni del franchis

Principale antagonista dei primi episodi della serie anime, Seto Kaiba è tutt'oggi uno dei personaggi più amati dalla community di Yu-Gi-Oh!. In occasione delle celebrazioni del venticinquesimo anniversario del franchise, non poteva mancare uno speciale set da collezione a lui dedicato.

Assieme al suo iconico Drago Bianco Occhi Blu, Seto Kaiba ha contribuito al glorioso status raggiunto da Yu-Gi-Oh!, che quest'anno compie 25 anni dalla prima pubblicazione su Weekly Shonen Jump. Antagonista e primo rivale di Yugi Muto e del faraone egizio, Kaiba è un ragazzo spocchioso e superbo, convinto di poter comprare tutto e tutti attraverso le risorse infinite della Kaiba Corporation. Campione mondiale di Duel Monsters, viene sconfitto dal protagonista Yugi, verso cui prova un forte senso di rivalità.

Sebbene sia assente nell'ultima iterazione animata del franchise, Yu-Gi-Oh! Sevens, la sua eredità sopravvive anche a distanza di 25 anni. Sull'account ufficiale del Card Game di Yu-Gi-Oh!, come parte delle celebrazioni per l'anniversario, è stata presentata una stupenda valigetta da collezione che include ben tre copie del Drago Bianco Occhi Blu. L'Ultimate Kaiba Set arriverà nei negozi nel mese di aprile 2022 al prezzo di circa 300 dollari.

Come potrete notare dal tweet in calce all'articolo, questa valigetta da collezione è la replica 1:1 di quella utilizzata da Kaiba nel manga e nell'anime per trasportare il suo deck e per malmenare i suoi nemici.

E voi, cosa ne pensate di questo merchandise esclusivo dedicato alla leggenda di Kaiba? Vi lasciamo alla reazione dei fan per i 25 anni di Yu-Gi-Oh! e vi ricordiamo che il primo sito ufficiale, realizzato nel 1998, è ancora aperto.