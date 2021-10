Yu-Gi-Oh!: il set LEGO del Mago Nero Vs. Drago Bianco Occhi Blu sta per diventare realtà

Un'idea assolutamente originale di un fan sta per diventare realtà. I due mostri che meglio rappresentano il Duel Monsters sono a un passo dal diventare parte di un set ufficiale LEGO x Yu-Gi-Oh!.

Anche a distanza di oltre un ventennio dal debutto, l'avventura animata di Yugi Muto è ancora tra le più popolari. A riprova di ciò, vi è un interessante progetto avanzato da un fan per la realizzazione un set LEGO basato su due dei più iconici mostri del gioco di carte su cui si basa l'opera, il Duel Monsters.

Qualche mese fa, vi avevamo parlato del set LEGO Mago Nero Vs. Drago Bianco Occhi Blu, un progetto fanmade che oggi ha fatto un deciso passo avanti verso l'ufficialità. Proposto a LEGO Ideas, piattaforma web che consente all'utenza d'inviare le proprie idee originali all'azienda di giocattoli numero uno al mondo per trasformarle in potenziali set ufficiali da mettere in commercio, questo magnifico pezzo ha quasi raccolto i voti necessari.

Per far si che raggiunga l'ufficialità, su LEGO Ideas vi è la necessità di raggiungere 10000 voti a favore. In qualche mese, il progetto di Zero-Helix ha raggiunto il 13% dei voti utili, ossia circa 1300 voti. Se volete vedere questo set sugli scaffali dei negozi, non vi resta che contribuire alla causa dell'utente. Vi lasciamo infine al sogno dei fan di Yu-Gi-Oh!.