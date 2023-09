Yu-Gi-Oh: tutte le volte che Seto Kaiba ha dimostrato la sua megalomania

Il manga di Yu-Gi-Oh! partì presentando il giovane e timido Yugi Muto, poi i suoi bulli Joey e Tristan, e tanti giochi pericolosi dove subentrava una personalità particolare e quasi malevola. Soltanto dopo è stato lasciato spazio ad altri giochi, il famoso Duel Monsters, momento in cui si fece presente la figura del ricco Seto Kaiba.

Il giovane duellante, fiero della propria azienda e del proprio deck, in particolar modo per il Drago Bianco Occhi Blu che lo contraddistingue, più volte è stato antipatico e maleducato. Le frecciatine di Seto Kaiba sono state continue nel manga e nell'anime. Ma ricordate tutti i momenti in cui Seto Kaiba è stato megalomane, dimostrandolo appieno?

Ha creato un'accademia di duellanti su un'isola sperduta per poter trovare nuovi avversari forti con cui scontrarsi, ma non solo. I dormitori creati sono tre, dove il più prestigioso è l'Obelisk Blue, chiaro riferimento all'Obelisco del Tiranno in suo possesso, mentre il più povero è lo Slifer Rosso, riferimento palese alla divinità egizia di Yugi;

, dicendo che se esistono forme di vita aliene intelligenti allora queste sono capaci di duellare; Durante il torneo indetto da Pegasus, minacciò di suicidarsi pur di vincere lo scontro con Yugi, che cedette le sue stelle;

Una volta concluso il torneo della Città dei Duelli, decise di fare esplodere la torre per un puro vezzo;

, per auto omaggiarsi all'interno del gioco di carte; Ha infine utilizzato il viaggio nel tempo per andare nell'antico Egitto e affrontare il faraone Atem un'ultima volta;

Momenti che fanno capire molto bene la psiche di Seto Kaiba.