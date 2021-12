Yu-Gi-Oh!: Seto Kaiba un pacifista? La teoria che stravolge l'abile duellante

La serie anime originale di Yu-Gi-Oh! viene ricordata ancora oggi con grande affetto, e nostalgia, da parte degli appassionati, soprattutto per quanto riguarda personaggi entrati diventati degli emblemi del franchise, da Yugi Muto fino a Bakura Ryou, passando ovviamente per il primo antagonista: Seto Kaiba.

Il CEO della KaibaCorp si è rivelato fondamentale in diversi archi narrativi della storica serie, ricevendo diversi mazzi dedicati nel celebre gioco di carte collezionabili che continua ad espandersi di anno in anno. Ci credereste se vi dicessimo che Kaiba è in realtà un pacifista? Scopriamo insieme i dettagli di questa apparentemente bizzarra teoria.

Il primo argomento a favore della tesi proposta è il fatto che una volta spodestato il patrigno Gozaburo Kaiba dalla direzione della KaibaCorp, Seto ha trasformato l’azienda, da produttrice di armi, a sviluppatrice di giochi, realizzando anche Kaiba Land. Molti di voi potrebbero pensare a tutte le circostanze in cui Kaiba ha cercato di uccidere Yugi e compagni, rapendo anche il nonno del protagonista. In quelle occasioni Seto era ancora sotto l’influenza del patrigno.

In realtà Kaiba è un sognatore e visionario, capace di distruggere tutto ciò che di sbagliato aveva creato il suo predecessore per generare un’azienda basata sul gioco e il divertimento, attraverso la quale esprimere parte della sua passione per Duel Monsters. Considerando la sua infanzia, trascorsa in orfanotrofio, Seto ha finanziato anche la creazione di parchi a tema per gli orfani, e accademie per insegnare il gioco del Duel Monsters a chi fosse interessato.

Infine, il lato realmente pacifista di Kaiba emerge proprio dalla sua attenzione rivolta alla risoluzione di problemi attraverso il gioco di carte stesso, l’elaborare strategie per vincere ma senza alcun versamento di sangue o violenza incontrollata e insensata, stile invece adottato da Gotaburo. Cosa ne pensate di questa prospettiva unica riguardo il personaggio di Seto Kaiba? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per concludere ricordiamo che è arrivato il cuscino ufficiale a forma di Duel Disk.