Yu-Gi-Oh! SEVENS: arriva la conferma, l'anime verrà messo in pausa

Lo abbiamo ripetuto tante volte in queste settimane e probabilmente continueremo a farlo ancora a lungo, in questo periodo la popolazione mondiale continua a vivere una situazione quantomeno complessa, con miliardi di persone ritrovatesi a dover convivere con una quarantena che sta creando non poche difficoltà.

Non solo la gente mal sopporta la situazione, resasi necessaria per cercare di diminuire il rischio di contagio, ma anche l'economia globale sta soffrendo gli ultimi sviluppi. Chiaramente, anche l'industria d'anime e manga non è stata da meno e in questi ultimi due mesi abbiamo ricevuto tristi notizie su eventi cancellati e produzioni largamente attese finite con l'essere rimandate.

Proprio recentemente, ad esempio, è stato svelato che il chiacchierato Gundam Build Drivers Re:Rise verrà messo in pausa per un periodo indefinito, e questo è solo l'ultimo di una lunga serie. Ecco infatti che anche il team dietro la realizzazione di Yu-Gi-Oh SEVENS ha fatto sapere che la regolare programmazione della serie verrà interrotta per cinque settimane, anche se lo staff ci ha tenuto a far sapere che i ritardi potrebbero andare avanti anche più del previsto. Insomma, sembra proprio che i prossimi mesi saranno assai poveri di novità, una triste realtà a cui speriamo potrà far seguito un periodo di maggior calma che andrà portandosi dietro tante produzioni di qualità.