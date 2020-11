Yu-Gi-Oh! SEVENS: una citazione a Dragon Ball nel nuovo episodio

Partito dal manga di Kazuki Takahashi, Yu-Gi-Oh! è un brand che continua a pubblicare serie animate. Attualmente è in corso la settima serie dal titolo Yu-Gi-Oh! SEVENS riguardo la quale recentemente molti fan si sono accorti di un iconico riferimento a Dragon Ball.

L'ultima serie del franchise segue, come le precedenti, i protagonisti della storia affrontare diversi personaggi nel famoso gioco di carte. Una dei nostri però sembra avere difficoltà in un duello, ed è proprio in questa occasione che appare l'Easter egg.

Come mostrato nell'immagine riportata al termine della news Romin Kirishima, dopo aver subito ingenti danni ai propri Life Points, viene mostrata a terra in una posizione che ricorda molto una assunta da Yamcha. In particolare in tanti ricorderanno ciò che successe all'amico di Goku durante la saga dei Saiyan, egli infatti, ingaggiando in combattimento uno dei Saibaiman al servizio di Vegeta e Nappa, rimase ucciso in una posizione che viene spesso ricordata come la "posa della morte di Yamcha".

Molti amanti del manga di Toriyama non hanno potuto evitare di notare la similitudine tra le due pose. Fortunatamente però la duellante di Yu-Gi-Oh! non è morta come invece successe al guerriero Z.

Infine vi ricordo che sta per essere pubblicato un nuovo manga spin-off per Yu-Gi-Oh! SEVENS ed in oltre vi riporto una classifica di Konami sui migliori protagonisti di Yu-Gi-Oh!