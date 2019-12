Yu-Gi-Oh! SEVENS è la nuova serie animata dedicata al franchise di Yu-Gi-Oh

Il franchise di Yu-Gi-Oh! è ancora popolarissimo in Giappone. Su V-Jump è in corso il nuovo manga Yu-Gi-Oh! OCG, mentre l'anime è rimasto all'asciutto per alcuni mesi dopo la conclusione di Yu-Gi-Oh! VRAINS. Quella mancanza verrà però presto riempita dalla serie Yu-Gi-Oh! SEVENS, appena annunciata sul palco della Jump Festa 2020.

L'evento che si è tenuto nella mattina giapponese del 21 dicembre ha svelato i nuovi piani relativi all'universo animato di Yu-Gi-Oh. L'anime che arriverà ad aprile 2020 si intitolerà Yu-Gi-Oh! SEVENS e come suo solito introdurrà nuovi protagonisti, carte e metodologie di battaglie inedite.

La presentazione è partita in un video che potete vedere in alto, con il trailer che parte dal minuto 26:44 e si prolunga per circa un minuto e mezzo, introducendo il protagonista Yūga Ōdō che sarà doppiato da Hiiro Ishibashi. Per la prima volta nel franchise, il protagonista andrà alle elementari e la sua carta principale sarà Seventh Road Magician.

Il resto del cast svelato è composto da:

Natsuki Hanae che darà la voce a Gakuto Sogetsu;

Taku Yashiro che darà la voce a Tatsuhisa Kamijo (Luke);

Tomori Kusunoki che darà la voce a Romin Kirishima.

Alla fonte potete trovare le schede personaggi e le prime immagini delle nuove carte. Tra queste c'è però anche un ritorno inatteso, quello di una delle carte più amate di Yu-Gi-Oh che genera ancora cosplay al giorno d'oggi: il Drago Bianco Occhi Blu.

Yu-Gi-Oh! SEVENS metterà in scena la nuova regola del "Rush Duel" e sarà ambientato nel futuro nella città di Goha. Yuga Odo è uno studente delle elementari che ama le invenzioni e i duelli. Il suo compagno di classe Luke si autodefinisce invece il "duellante numero 1 alla scuola elementare 7 di Goha". Gakuto è il presidente del consiglio studentesco mentre Romin è nella stessa classe di Yuga.

La regia di Yu-Gi-Oh! SEVENS è affidata a Nobuhiro Kondo, che produrrà l'anime allo studio Bridge. Toshimitsu Takeuchi supervisionerà la sceneggiatura, Masahiro Hikokubo sarà il supervisore dei duelli, infine Kazuko Tadano e Hiromi Matsushita si occuperanno del character design.