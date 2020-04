Yu-Gi-Oh! SEVENS sorprendere il pubblico con un inaspettato colpo di scena

Come probabilmente saprete, nel corso di questi ultimi giorni è ufficialmente giunta sul piccolo schermo la nuova e chiacchierata serie animata dedicata all'epopea di Yu-Gi-Oh!, ovvero Yu-Gi-Oh! SEVENS, la quale già dal primissimo episodio è riuscita a spaccare violentemente il pubblico.

A quanto pare, infatti, in parecchi si sono espressi in maniera piuttosto positiva sulla premiere mentre svariati altri spettatori si sono detti piuttosto delusi da quanto visto fino ad ora. Insomma, alti e bassi per la nuova creatura tratta dal franchise che per decenni ha saputo stregare milioni di persone sparse in ogni angolo del globo.

Com'è sempre stato per ogni nuova serie dedicata al brand, anche in questo caso ci siamo ritrovati in un mondo totalmente nuovo, con personaggi inediti, carte mai viste prima e un nuovo protagonista, Yuga Oudou. Questa volta, il nostro giocatore e i suoi amici si ritroveranno coinvolti in un oscuro intrigo, con la loro scuola elementare tenuta sott'occhio da una non meglio specificata organizzazione.

La nuova serie, però, si è contraddistinta anche per un altro evento che ha saputo lasciare di stucco numerosissimi spettatori. Abituati a protagonisti incapaci di perdere - se non in occasioni davvero particolari -, con carte in grado di salvare situazioni disperate che spuntano all'ultimo istante, ecco che invece, in questo caso, Yuga si è già ritrovato a perdere un'accesa partita, un evento che in molti hanno apprezzato, come messo in evidenza dai social.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che giusto recentemente su Amazon Prime Video è stata pubblica la prima stagione di Yu-Gi-Oh Arc-V.