Yu-Gi-Oh!: sfidarsi con la realtà aumentata? Ora è possibile grazie ad un'app

Yu-Gi-Oh! è stata una serie capace, soprattutto attraverso la trasposizione animata, di rendere epici e memorabili combattimenti e sfide fatte utilizzando delle carte, e nonostante Yugi Moto e compagni abbiano a loro disposizione delle tecnologie molto avanzate, un fan della serie ha creato un sistema per emularle con la realtà aumentata.

Attualmente le figure di Yugi, Seto Kaiba e Joey Wheeler non ricoprono più alcun ruolo nel franchise, e la lotta contro i terrori e le minacce provenienti dall'Antico Egitto è stata sostituita dall'avventure di Yuga Ohdo, protagonista dell'ultima stagione dell'anime, Yu-Gi-Oh! Sevens, nella quale è stata introdotta la nuova modalità Rush Duel, che ha riscontrato subito una grande accoglienza da parte della community.

Uno storico appassionato del brand, l'utente @BramWarSX, ha condiviso su Reddit il breve, ma interessante, video che potete trovare in calce, dove viene mostrato il funzionamento di una particolare applicazione per smartphone che permette di ricreare in realtà aumentata i fantastici combattimenti visti nell'anime, trasformando le carte mandate in campo in modelli 3D dei mostri. Dal nome Smart Duel Disk, l'app è stata descritta dall'ideatore come un totale omaggio a Yu-Gi-Oh!, e appare stilisticamente molto simile al gioco ufficiale Duel Links, per quanto qui il campo di battaglia viene posto in orizzontale anziché in verticale.

Cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che è tornata la serie Yu-Gi-Oh! Abridged, e vi lasciamo ad un terrificante Drago Bianco Occhi Blu in 3CDG.