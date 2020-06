Yu-Gi-Oh: ecco delle sleeves imperdibili per i veri collezionisti

Il franchise di Yu-Gi-Oh! è nato dal manga di Kazuki Takahashi, pubblicato per la prima volta nel 1996, dove venne introdotto il primo regolamento del gioco di carte Duel Monsters, che Konami decise di proporre sia ai fan della serie sia ai collezionisti con un insieme di prodotti dedicati, tra cui bustine, mazzi e collezioni speciali.

Nel corso degli anni Yu-Gi-Oh! ha visto numerose trasposizioni animate, che si sono più o meno distaccate da quella che era la visione originale di Takahashi, ma che hanno contribuito a introdurre una quantità impressionante di nuove carte, e a conquistare più generazioni di giocatori pronti a costruire i loro mazzi tematici e a rispettare quello che Yugi Muto definiva il "cuore delle carte".

Con la presenza sul mercato di circa 22mila carte Yu-Gi-Oh! rientra sicuramente sul podio dei giochi di carte collezionabili più diffusi e apprezzati, al fianco di Magic The Gathering, e Pokémon TCG, e naturalmente molte di queste carte possono avere un valore commerciale alquanto elevato, cosa che ha spinto i collezionisti ad inserirle in delle apposite sleeves.

L'utente @Marcelio196 ha condiviso su Reddit quelle che secondo lui sono le migliori sleeves per custodire le carte di Yu-Gi-Oh!, in quanto, come da lui riportato nel post che trovate in calce, riproducono fedelmente il back delle carte mostrato nella serie anime.

Ricordiamo che di recente le carte trappola sono arrivate anche su Animal Crossing, e per chi fosse interessato vi lasciamo alla scoperta delle origini del gioco di carte di Yu-Gi-Oh!