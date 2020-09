Yu-Gi-Oh: Slifer Drago del Cielo diventerà un Funko POP, rivelata l'anteprima

Ci sono molte carte iconiche in Yu-Gi-Oh. Il gioco di carte reale ovviamente le presenta in modo diverso rispetto alla serie animata, e quest'ultima possiede anche qualche mostro talmente leggendario che non sono presenti nel mercato reale se non come carte promozionali e speciali. Alcune di queste sono le Tre Divinità Egizie.

Chi ha visto l'anime di Yu-Gi-Oh avrà stampate le loro presentazioni in mente. Obelisco del Tiranno di Seto Kaiba, Drago Alato di Ra di Marik Ishtar e infine Slifer Drago del Cielo posseduto dal protagonista Yugi Muto. Il dragone rosso è forse il più famoso del terzetto proprio perché appartenuto a Yugi, e adesso arriverà anche per i fan con un Funko POP.

Hot Topic ha lanciato il nuovo Funko POP dedicato a Slifer Drago del Cielo, un modellino che è tornato anche sul mercato americano con il rivenditore Target che l'ha messo in vendita a 20 dollari. In basso potete osservare una piccola anteprima del mostro rosso di Yu-Gi-Oh di cui si intravedono le iconiche doppie fauci e le braccia del corpo lunghissimo.

Se preferite invece statuette di tutt'altro tipo, è in arrivo un mezzo busto della Giovane Maga Nera, una delle carte mostro di Yugi Muto più apprezzare dell'anime di Yu-Gi-Oh.