Yu-Gi-Oh: Slifer, Ra e Obelisk prendono vita in questa figure da collezione

Yu-Gi-Oh! è uno di quei franchise senza tempo. Difatti, tra serie animate, carte da collezione e merchandise vario, è destinato a far compagnia alla community per ancora diversi decenni. Ecco gli dei egizi in una nuova figure da collezione realizzata da Kotobukiya.

Con il trading card game di Duel Monsters a spingere la serie verso nuove vette, Yu-Gi-Oh! non sente il peso degli anni. Ma non è solo il gioco di carte a mantenere al vertice il brand, il successo proviene anche, e soprattutto, dal vasto merchandise a disposizione del fandom.



Grande novità proviene da Kotobukiya, nota azienda del settore che sta per rilasciare tre nuove statue da collezione di Yu-Gi-Oh! dedicate agli dei egizi. Realizzati in PVC preverniciato, il Drago Alato di Ra, Slifer il Drago del Cielo e Obelisk il Tormentatore arriveranno sugli scaffali in autunno. Ecco le descrizioni delle statue, alte circa 30 cm.



"Dalla popolare serie anime di giochi di carte Yu-Gi-Oh!, l'onnipotente carta del dio egizio Slifer usata dal protagonista Yugi si unisce alla formazione di Kotobukiya. L'imponente statua mantiene la presenza che si addice a una delle carte più forti della serie. Ogni dettaglio è stato accuratamente ricreato, con ombreggiature e pittura dettagliate che conferiscono un aspetto audace".



"La carta del dio egizio usata da Marik contro Yugi, il Drago Alato di Ra, si unisce alla formazione di Kotobukiya. Dal suo corpo dorato che risplende come il sole, agli occhi penetranti e alle ali divine, ogni dettaglio è accuratamente ricreato".



"Obelisk, carta usata dal rivale di yugi, Seto Kaiba, si unisce alla formazione di Kotobukiya! La sua espressione feroce si addice a un dio della distruzione e la forma muscolosa sembra potergli permettere di abbattere qualsiasi nemico".

Cosa ne pensate delle tre figure e quale preferite? Un fan di Yu-Gi-Oh! ha customizzato la propria carta di credito rendendola simile a una carta di Duel Monsters. Ecco una guida alla serie animata di Yu-Gi-Oh!