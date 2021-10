Yu-Gi-Oh! e il sogno dei fan: uno spin-off basato sulle carte del Duel Monsters

Ad aver reso iconico l'anime di Yu-Gi-Oh! non è stata solamente l'accesa rivalità tra Yugi e Kaiba, o i misteri dell'Antico Egitto, ma anche gli stessi mostri che animano le battaglie di Duel Monsters. E se un giorno, la lore di questi protagonisti trascurati fosse approfondita da una serie anime antologica?

Quando si parla di Yu-Gi-Oh!, il pensiero non può che indirizzarci a figure come il Mago Nero, il Drago Bianco Occhi Blu, o il potentissimo Exodia. Ma se questi personaggi sono così tanto amati dal pubblico, perché non vengono sfruttati per la realizzazione di uno spin-off?

Dal termine dell'avventura di Yami Yugi e di Seto Kaiba, l'anime di Yu-Gi-Oh! vive un declino incessante. E allora, perché creare serie con nuovi personaggi, quando in realtà il pubblico preferirebbe vivere la storia di protagonisti già conosciuti e amati?

La community ha cominciato a mobilitarsi in seguito al post di un utente Reddit, il quale ha fatto un appello allo staff del franchise. Le varie serie, seguono le vicende di duellanti che sfruttano il gioco e le carte di Duel Monsters per raggiungere i propri obiettivi e desideri. I fan, però, vorrebbero capovolgere le cose creando una miniserie spin-off che racconta la storia e la lore dietro le più famose carte di Yu-Gi-Oh!.

Seguendo l'esempio di Pokémon Evoluzioni, si potrebbe dar vita a una serie di una decina di puntate incentrate unicamente su mostri come Obelisk, Kuriboh, il Drago Nero Occhi Rossi, o la Giovane Maga Nera.

Vi piacerebbe un'anime del genere? Vi lasciamo a questa statua di Yu-Gi-Oh! realizzata da First 4 Figure e alla recente apertura del Kaiba Corporation Store.