Yu-Gi-Oh! Sopravvissuti Selvaggi: le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono tra noi

Konami ha lanciato il set Yu-Gi-Oh! Battaglie della Leggenda: Sopravvissuti Selvaggi il 22 giugno. L’espansione continua il filone dei set “Battaglie della Leggenda” e, soprattutto, introduce la rarità Segreta del Quarto di Secolo anche nelle espansioni "standard" del cardgame. Vediamo le sue caratteristiche principali.

Carte Comuni? Non a questo giro!

In termini prettamente tecnici, Battaglie della Leggenda: Sopravvissuti Selvaggi conta 102 carte totali, tutte Ultra Rare, Super Rare o Rare Segrete del Quarto di Secolo: in altre parole, il set è all-foil. In totale, l’espansione prevede 40 Rare Segrete e 62 Ultra Rare, divise in pacchetti da cinque carte ciascuno (una Rara Segreta e 4 Ultra Rare). Nei pacchetti, ogni Rara Segreta o Ultra Rara può essere sostituita con una Rara Segreta del Quarto di Secolo. Queste ultime, in totale, sono 25 e rappresentano delle variant (di rarità, ovviamente, perché l’artwork resta lo stesso) delle carte Rare Segrete e Ultra Rare. In soldoni, ciò significa che, se sarete così fortunati da trovare una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo, questa potrebbe sostituire una Ultra Rara o una Rara Segreta “classica”: i pacchetti migliori di Battaglie della Leggenda: Sopravvissuti Selvaggi conterranno 3 carte Ultra Rare, una Rara Segreta del Quarto di Secolo e una Rara Segreta standard, oppure 4 Ultra Rare e 1 Rara Segreta del Quarto di Secolo. Per quanto ne sappiamo al momento, il pull rate delle Rare Segrete del Quarto di Secolo è molto, molto basso: nel booster box sample che ci è stato inviato da Konami abbiamo avuto la fortuna di trovare due carte di questo tipo, in linea con quella che sembra essere la media degli altri duellanti. Alcuni, però, sono stati meno fortunati di noi, con una carta Segreta del Quarto di Secolo per box. Altri, invece, sono stati più fortunati, con tre o quattro carte di questo tipo per booster box. Non sembra dunque esserci un numero fisso di Rare Segrete del Quarto di Secolo per booster box, eccetto un minimo di una carta garantita per scatola. Dobbiamo anche sottolineare che, in linea con quanto già visto nei passati set Battaglie della Leggenda, metà delle carte saranno dei reprint, mentre l’altra metà saranno del tutto nuove. In questo caso, le novità assolute per il TCG saranno 52, mentre i reprint saranno 50. Tra le carte del set ne abbiamo diverse già comparse nell’anime e nel fumetto, utilizzate da duellanti come Jesse Anderson, Jaden Yuki e Yusei Fudo, ma anche da Crow Hogan e Chazz Princeton. In più, nel set abbiamo delle nuove versioni di carte iconiche di Yu-Gi-Oh!, come Mago Nero e Neos: queste ultime si chiamano rispettivamente Mago Nero, il Cavaliere della Magia dei Draghi e Neos Armato, e occupano rispettivamente il primo e il secondo posto nella cardlist del set.

La questione delle Rare Segrete del Quarto di Secolo

Se siete dei collezionisti, vi starete sicuramente chiedendo se la nuova rarità Segreta del Quarto di Secolo di Yu-Gi-Oh! funzioni o meno. L’analisi, sotto questo punto di vista, è piuttosto complessa e dipende molto dal punto di vista. In termini artistici, le Rare Segrete del Quarto di Secolo non fanno impazzire, come già non facevano gridare al miracolo neanche le Rare Collector: la filigrana e il trattamento foil risultano così pervasivi da compromettere la bellezza di alcuni artwork e, a volte, la leggibilità stessa delle carte. Certo, Konami non si è mai tirata indietro di fronte a trattamenti di rarità che modificassero completamente la carta e la sua illustrazione (chi ha detto Rare Ghost?), ma si trattava comunque di lavorazioni eleganti e ben studiate. In questo caso, invece, sembra che il trattamento del Quarto di Secolo sia una patina eccessiva e strabordante sulle carte su cui viene applicata. Quello che era un trattamento perfetto per le Bestie Leggendarie della Collezione del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh!, insomma, stanca un po’ nei pacchetti di espansione, dove fatica a trovare un posizionamento coerente. Dal punto di vista economico, invece, le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono un problema al pari delle Collector’s Rare. Poiché le carte con questo trattamento sono ben 25 nell’intero set, i loro prezzi sul mercato secondario variano molto a seconda di fattori come il fatto che si tratti di ristampe o di novità assolute e la loro reperibilità sul mercato secondario prima del lancio di Vendetta Mostruosa. In generale, i prezzi vanno dai 25 ai 250 Euro per la singola carta, con picchi di 250 Euro per I:P Masquerena, di 200 Euro per Il Bystial Lubellion, di 160 Euro per Assaltatrice del Cielo Mobilitazione - Ingaggiare! e di 140 Euro per Arsenale Divino AA-ZEUS - Tuono del Cielo. Considerato che nei primissimi giorni dopo il lancio del set tutte le Rare Segrete del Quarto di Secolo superavano i 100 Euro, è possibile che anche il prezzo di queste carte si assesti al di sotto di quella soglia, che bene o male corrisponde al prezzo di alcune Collector’s Rare: il problema, però, è che in Vendetta Mostruosa le Rare Segrete del Quarto di Secolo sono 25, e non una manciata scarsa come le Collector’s di qualsiasi altra espansione. Chi desidera avere una collezione completa con tanto di Rare Segrete del Quarto di Secolo, dunque, dovrà spendere almeno qualche stipendio per riuscire nell’impresa: una constatazione che ci fa guardare con attenzione (e speranza) alla rivoluzione delle rarità di Yu-Gi-Oh! in arrivo con la Rarity Collection 2023, che importerà in occidente la gestione giapponese delle carte foil: ogni carta sarà disponibile in ogni trattamento foil possibile tra quelli inseriti nel set, permettendo a tutti i collezionisti di ottenere una lista completa senza spendere troppo e dando ai più incalliti modo di ampliare la propria collezione scegliendo di acquistare sul mercato secondario solo le rarità più elevate delle carte che preferiscono, possibilmente ad un prezzo contenuto. A questo punto, non possiamo che auspicare che questo sistema venga esteso a tutte le espansioni da fine 2023 o da inizio 2024 in poi anche in occidente. Permane però un altro, grande problema: mentre la concorrenza dimostra coraggio sperimentando con carte full art e gimmick artistici di grande impatto, Konami sembra ancora ferma su un design che arriva dritto dritto dagli anni Novanta, e che non accenna a voler modificare. Un vero peccato.

Tanti ritorni, poche novità per il competitivo

In termini di gioco competitivo, partiamo da una considerazione piuttosto desolante: a meno di imprevisti, Battaglie della Leggenda: Vendetta Mostruosa non modificherà il metagame. Le carte completamente nuove del set forniscono certamente del nuovo supporto ad archetipi già noti e per certi versi piuttosto usati: è questo il caso di Neos Armato, ma anche di Drago XYZ Ribellione Occhi Diversi, di Uomo Alato della Fiamma EROE Elementale - Rabbia Infernale, delle nuove carte Artistamico e di Alanera - Sharnga la Luna Calante. Tuttavia, è difficile pensare che una o più di queste novità potranno davvero smuovere il gioco competitivo. Probabilmente, le tre carte del tutto nuove più potenti del set saranno Assaltatrice del Cielo Asso - Azalea, Assalto Synchron e la magia Dualità, che potrebbero tappare i buchi dei mazzi Chaos, Assaltatrice del Cielo e Synchro. L’effetto più versatile, nel trio, dovrebbe comunque averlo Assalto Synchron, che permette di auto-evocarsi dalla mano al costo di soli 700 Life Points. A far la parte del leone sono però i reprint: uno su tutti è Arsenale Divino AA-ZEUS - Tuono del Cielo, probabilmente uno dei mostri XYZ più potenti di sempre e che finalmente ottiene una ristampa (dopo essere apparso in Rabbia Fantasma nel 2020 e poi in una tin nel 2021 e in OTS Tournament Pack nel 2022). La carta permette, da sola, di ripulire la board in un turno, fornendo lo swing necessario per trarre il suo controllore da una situazione di impaccio o, in specifici matchup, per vincere direttamente la partita. Altra carta a cui fare attenzione (se solo non costasse così tanto) è Il Bystial Lubellion, un mostro amatissimo dai giocatori e che ha un effetto davvero poliedrico, permettendo la sua stessa evocazione tributando un mostro Drago di livello 6 o superiore con attributo Oscurità o la ricerca, direttamente dalla mano, di altri mostri Bystial.