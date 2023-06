Yu-Gi-Oh! Sopravvissuti Selvaggi: un set tra Tekken, Street Fighter, dinosauri e hamburger

Sopravvissuti Selvaggi è arrivato in edicola! Dopo poco meno di un mese di “silenzio stampa” per Yu-Gi-Oh!, Konami è tornata con una nuova espansione tri-tematica per il suo cardgame. Ecco tutte le novità del nuovo set, che rilancia il gioco competitivo dopo l'uscita di Ipernova Fotonica.

Un set a metà tra passato e presente

Partiamo come sempre dalle specifiche tecniche di Sopravvissuti Selvaggi, anche noto come Wild Survivors nel mondo anglosassone. Il set si compone di un totale di 60 carte, essenzialmente spalmate su tre temi diversi, ossia Sgomina Anima, Nouvelles e Dinosauro. Sull’impianto ludico e sul gameplay dei tre temi ci torneremo tra poco, ma dal punto di vista del puro collezionismo possiamo confermare che le illustrazioni delle carte sono davvero ottime, specie per l’archetipo Sgomina Anima e per quello Nouvelles. Per quanto riguarda i mostri Dinosauro, invece, sospendiamo il giudizio: il loro stile eccessivo e tronfio, che traspare fin dalla nomenclatura, potrà sicuramente piacere a tanti fan. A noi, invece, non ha convinto fino in fondo. Ovviamente, alle nuove carte del “cuore” tri-tematico del set si aggiungono anche diverse carte di miscellanea, come il classicissmo Manju dalle Diecimila Mani, che i fan più attempati del cardgame ricorderanno per la sua presenza in set retrò come Rivelazione Oscura Volume 2, in cui era una Comune, e Invasione del Chaos, in cui invece si trovava come short print. In Sopravvissuti Selvaggi, invece, la carta è una rara, anche perché il set è composto solo da carte Rare, Super Rare o Ultra Rare, insieme ad alcune Collector’s Rare. In totale, comunque, i reprint sono trenta, divisi perlopiù tra l’archetipo Dinosauro e il supporto per i mostri Nouvelles: si tratta di un numero piuttosto alto, questo è certo, ma siamo sicuri che la scelta di Konami farà la felicità di molti neofiti di Yu-Gi-Oh! (e magari abbasserà i prezzi di qualche carta vintage).

In ogni caso, Sopravvissuti Selvaggi conta 60 carte in totale, sulla falsariga di quanto già visto nell’altro set tri-tema del 2022, Incredibili Difensori (quest’ultimo uscito a gennaio). In totale, 35 carte sono disponibili come Rare, 15 come Super Rare e altre 10 come Ultra Rare. Sono invece 15 le carte disponibili come Rare Collector, in quantità ovviamente limitatissima: di queste, sei sono variant di carte Ultra Rare, due sono variant di carte Super Rare e le restanti 7 sono variant di carte Rare. Tra queste ultime è sicuramente destinata a diventare ambitissima la Collector’s Rare dell’Hamburger Affamato, lanciato in origine nel 2003 come parte del set Sovrano della Magia.

Dinosauri, Hamburger e… Picchiaduro!

Veniamo ora ai tre temi di base di Sopravvissuti Selvaggi. Sgomina Anima è un nuovo archetipo, la cui idea di base è decisamente interessante, specie per i videogiocatori incalliti. Il tema si fonda infatti su popolari picchiaduro come Street Fighter e Tekken, con i Mostri che fungono da “personaggi” e le Magie e le Trappole che funzionano come “mosse”. Non a caso, tutti i mostri Sgomina Anima hanno attributi e tipi diversi, salvo qualche sporadica ripetizione. Per giunta, il nome inglese del tema, “Vanquish Soul”, si abbrevia come “V.S.”, esattamente come il versus dei picchiaduro. In termini puramente ludici, l’archetipo si basa sullo switch dei mostri in campo, che in teoria dovrebbe permettere una strategia Control. L’idea è poi che tutti i mostri abbiano più effetti diversi, i quali possono essere attivati uno per turno rivelando un mostro di un attributo diverso dalla mano. Nell’OCG giapponese, l’archetipo Sgomina Anima ha visto un certo gioco, grazie anche all’elevata versatilità garantita dagli effetti variabili delle carte. Al momento, però, è difficile dire se le cose andranno allo stesso modo nel TCG occidentale. Sicuramente, la cosa migliore da fare è attendere e verificare il supporto fornito da Konami con le prossime espansioni di Yu-Gi-Oh! prima di decidere se acquistare o meno le carte di base del deck (che, essendo quasi tutte Ultra Rare o Super Rare, ci fanno pensare che Sgomina Anima non sarà un tema a buon prezzo, anzi).

L’archetipo Nouvelles ruota tutto attorno ai Rituali: addirittura, esso nasce da uno dei Mostri Rituale più amati del TCG vintage, ovvero il già citato Hamburger Affato. In termini ludico-narrativi, i Nouvelles sono degli chef-demoni che cucinano mediante una serie di ricette, che in questo caso sono delle carte Magia e Trappola. Il nome Nouvelles deriva dalla Nouvelle Cuisine francese, ovviamente: il collegamento è reso evidente dal fatto che alcune carte (come le ricette) sono titolate sia in italiano che in francese. In termini più prettamente ludici, il tema si basa sul tributo di mostri in posizione d’attacco (meglio se quelli dell’avversario) tramite gli effetti dei Mostri Nouvelles o delle magie e trappole tematiche, che intervengono quando l’avversario attacca i mostri del giocatore con le sue creature. Siamo certi che lo avrete già capito: Nouvelles è un archetipo essenzialmente “meme”, creato per dare supporto ad una carta molto amata dai fan (complice il suo lancio nel momento di massima fama di Yu-Gi-Oh, per giunta come carta Comune). Difficile che le carte del set vedano in futuro molto gioco competitivo, anche se allo stato attuale resta ancora tutto da definire: Nouvelles è un archetipo nuovo, perciò molto dipenderà dal supporto futuro. Per ora, però, il mazzo “Hamburger” sembra ancora un sogno a metà: visto il basso costo delle carte che lo compongono, però, una chance potete dargliela!

Chiudiamo infine con i nuovi (e vecchi) Mostri Dinosauro, o Trascendosauro se volete chiamare l’archetipo con il nome della sua cover card per Sopravvissuti Selvaggi, Trascendosauro Meteorsauro. Difficile definire “Trascendosauro” come un nuovo tema, anche perché quest’ultimo si configura molto più come una serie di supporti per i deck Dinosauro, che hanno un ampio zoccolo duro di fan in tutto il mondo. Le nuove opzioni sono sia carte da Main Deck che carte da Extra Deck, i cui effetti si basano sui Mostri Normali Dinosauro. La carta principale di questa iterazione del mazzo Dinosauro è sicuramente Xeno Meteorsauro, che può evocare specialmente un Mostro Dinosauro Normale sacrificando un mostro Dinosauro dalla propria mano o dal terreno. Grazie a Xeno Meteorsauro dovrebbe essere decisamente semplice ”tirare fuori dal cilindro” i Dinosauri da Extra Deck, in modo da mettere sotto pressione l’avversario nel giro di pochi turni e, potenzialmente, concludere rapidamente la partita. Finora, nell’OCG, dove queste carte sono legali da tempo e possono combinarsi ad un ampio pool di Dinosauri da qualche mese, esse non hanno spinto il proprio archetipo nelle competizioni principali. D’altro canto, il nuovo supporto comprende solo sette carte, una delle quali è Ultra Rara, mentre altre tre sono Super Rare: se aggiungiamo che l’Ultra Rara è la potentissima Epicentro Xeno, imprescindibile per il tema, capiamo perché il mazzo sia ancora poco diffuso.