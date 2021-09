Yu-Gi-Oh!: sorpresa per la community, il primo sito ufficiale è ancora attivo

Il 14 settembre 2021 il franchise di Yu-Gi-Oh! ha celebrato i 25 anni dalla pubblicazione del manga di Takahashi su WSJ, base da cui è nato uno dei giochi di carte collezionabili più popolari al mondo. Sebbene la serie abbia ricevuto nuove trasposizioni animate, la community continua a preferire la storia originale con Yugi Muto protagonista.

L'iconica prima stagione dell'anime, con Yugi e compagni impegnati ad affrontare il torneo organizzato da Maximillion Pegasus nel Regno dei Duellanti, e alla perenne rivalità tra il protagonista e il campione del mondo di Duel Monsters, Seto Kaiba, risuona nella memoria di molti appassionati, che saranno felici di sapere che il primo sito ufficiale, realizzato dalla Toei Animation e risalente al 1998, è ancora attivo.

Si tratta sicuramente di un tassello importante nella lunga storia del franchise, e nonostante sia invecchiato piuttosto male, la semplicità dell'interfaccia e soprattutto le informazioni contenute non hanno nulla da invidiare ai servizi odierni. È inoltre interessante notare come l'immagine nella pagina iniziale mostri un Kaiba con i capelli verdi, e le carte con un retro viola, piuttosto che marrone come sarà poi nella versione finale dell'anime e del gioco.

Diverse pagine e sottomenù sono ormai linee di codice, ma cercando meglio all'interno del sito si possono trovare la data del primo post pubblicato il 4 aprile 1998, riguardante la sinossi dell'anime originale, con l'immagine del piccolo Yugi intento a risolvere il Millennium Puzzle regalatogli dal nonno. Ricordiamo infine che un fan ha immaginato Yugi come Dio della Distruzione di Dragon Ball, in seguito alle accuse di razzismo, e vi lasciamo ad un fantastico cosplay dedicato a Mai Valentine.