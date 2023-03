Yu-Gi-Oh! Speed Duel: arriva oggi il box 'Duellanti delle Ombre' con le tre Bestie Sacre!

Le novità in campo Speed Duel per Yu-Gi-Oh! non accennano a finire: a sole poche ore dall'annuncio del box Speed Duel Streets of Battle City di Yu-Gi-Oh!, che farà il suo debutto in tutto il mondo ad agosto, è ora il momento di parlare del box Speed Duel GX: Duellanti delle Ombre, appena uscito in Italia.

Come la sigla "GX" nel nome del set lascia intendere, il set Duellanti delle Ombre di Yu-Gi-Oh! Speed Duel sarà ambientato all'Accademia del Duellante, e vedrà i Cavalieri dell'Ombra piombare sui suoi giovani studenti e duellanti, per poi unire le forze con altri cattivi della serie animata di Yu-Gi-Oh!. Il loro scopo? Scatenare l'inferno e liberare le tre potenti bestie sacre Raviel, il Signore dei Fantasmi, Uria, Signore delle Fiamme Ardenti, e Hamon, Signore del Tuono Fragoroso.



Il pacchetto comprende un totale di 228 carte, 200 della quali sono Comuni. Le altre 28 sono invece divise in 20 carte abilità e 8 carte Rare Segrete su un pool di 24. Di queste 8, tre saranno fisse: si tratterà dei già citati Hamon, Raviel e Uria, che così potranno entrare nelle collezioni di tutti i duellanti. Le altre 16 Rare Segrete, invece, sono state scelte tra le carte più distintive del box Duellanti delle Ombre.

All'atto pratico, ogni cofanetto comprende otto deck prefabbricati basati su otto personaggi diversi prelevati dalle pagine del manga o dagli episodi dell'anime di Yu-Gi-Oh!: proprio per il fatto di essere "già pronti", i mazzi dei cofanetti Speed Duel si prestano ad un gameplay immediato e semplificato, perfetto per i neofiti.



Gli otto personaggi al centro del box Speed Duel: Duellanti delle Ombre sono il Re Supremo, esperto delle carte EROE Malvagio che usa la Fusione Oscura al posto della Polimerizzazione per evocare i suoi mostri; Camula la Vampira, che ha un deck Vampiro specializzato nel curarsi assorbendo i Life Points del nemico; Titan, arcinoto per il suo deck Arcidemone degli Scacchi (perdonateci per il gioco di parole); la guerriera Amazzone Tania, che sfrutta l'archetipo Amazoness; Amnael l'Alchimista, il cui mazzo cerca di evocare il potente boss monster Homunculus Dorato; Nightshroud/Atticus Rhodes, che utilizza il Drago Oscuro Occhi Rossi; Adrian Gecko, che vuole usurpare i poteri di Yubel con il suo deck Nubiano; e infine Kagemaru, il cui mazzo si basa proprio sulle Bestie Sacre!