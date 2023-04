Yu-Gi-Oh! Speed Duel GX: diventiamo Duellanti delle Ombre con il nuovo box

Finalmente ci siamo: il box Speed Duel GX - Duellanti delle Ombre di Yu-Gi-Oh! è arrivato nei negozi specializzati, portando con sé una formula di gioco semplificata perfetta per i neofiti e diversi mazzi davvero niente male, che pescano a piene mani dall’anime di Yu-Gi-Oh! GX. Vediamo insieme i contenuti del box.

Un’introduzione al formato Speed Duel

Il box è stato annunciato da Konami a novembre 2022, dunque con larghissimo anticipo rispetto alla sua uscita. È evidente che la casa giapponese tenga molto ai prodotti Speed Duel, dando loro una “spinta” in termini commerciali e di marketing superiore al resto delle espansioni e, soprattutto, portando sul mercato dei set estremamente curati e ricchi in termini di carte, mazzi e strategie di gameplay. Una scelta davvero ottima, specie se consideriamo che tantissimi fan stanno tornando a Yu-Gi-Oh! da quando la “TCG-mania” ha ripreso a impazzare con la pandemia da Coronavirus. Per molti di questi duellanti, sia che si tratti di neofiti sia che si parli di “ritorni di fiamma”, i prodotti Speed Duel possono essere considerati un ottimo punto di approccio a Yu-Gi-Oh!.



Per saperne di più sullo Speed Duel, vi consigliamo di dare un’occhiata all’apposita Guida per Principianti di Konami, anche se, in termini molto semplificati, possiamo definire questa tipologia di gioco una variante di Yu-Gi-Oh! priva degli arzigogoli introdotti nell’ultima decina d’anni e poco più: niente mostri Synchro (per ora), niente XYZ, niente Pendulum e niente Link, dunque. Lo stile di gioco è molto simile a quello dell’anime: per questo, Speed Duel ci cala nei panni dei principali duellanti del cartone animato di Yu-Gi-Oh! con le carte abilità, o Skill Cards in inglese, che si affiancano alle tre tipologie di carte “base” del TCG, ovvero i mostri (a loro volta divisi in mostri con o senza effetto, fusioni e rituali), le magie e le trappole. Le carte abilità sono specifiche per ogni duellante, come Yugi, Seto, Joey, Pegasus e così via: ogni set Speed Duel ha il suo “roster“ di duellanti, ciascuno con il proprio mazzo iconico dell’anime, che ruota attorno ad un tema preciso.



Le regole di base di Speed Duel sono molto simili a quelle di Yu-Gi-Oh!, anche se con alcune importanti variazioni: ogni giocatore inizia la partita con 4.000 Life Points (LP), contro gli 8.000 del gioco base; ogni deck contiene tra le 20 e le 30 carte, esattamente la metà di quelle che si trovano in un mazzo tradizionale, che non può scendere sotto le 40 carte o sforare le 60. Già da queste basi possiamo capire che Speed Duel è pensato per essere un gioco mordi-e-fuggi, una via di mezzo tra un TCG e un gioco di società (ci torneremo meglio tra poco), con partite veloci ma comunque profonde dal punto di vista strategico. Tra le altre differenze rispetto al gioco tradizionale abbiamo il numero di carte pescate a inizio partita (pari a 4) e la presenza delle carte abilità, limitate a una per deck, che possono essere posizionate a inizio partita sulla propria parte del campo e che forniscono un bonus specifico per ogni duellante e che non può essere contestato dall’avversario. La condizione per la vittoria, come nel TCG standard, è la riduzione a zero dei Life Points dell’avversario.

I Duellanti delle Ombre

Veniamo però al box Speed Duel GX - Duellanti delle Ombre in sé, e vediamo quali sono i suoi contenuti. All’interno del set troviamo tutto l’occorrente per giocare, ovvero 200 carte Comuni, 20 carte Abilità e un totale di 8 carte Rare Segrete su un pool di 24. Di queste ultime, in realtà, solo cinque sono veramente casuali: tre sono infatti fisse, il che significa che le troverete in ciascuna copia del box Speed Duel GX che acquisterete. Queste ultime sono le tre Bestie Sacre di Yu-Gi-Oh! GX, ovvero “Uria, Signore delle Fiamme Ardenti”, “Hamon, Signore del Tuono Fragoroso” e “Raviel, il Signore dei Fantasmi”. Le altre cinque carte, invece, sono delle versioni Rare Segrete di mostri, trappole e magie che già sono presenti nel set: ciò significa che, ammesso che non siate interessati ad avere tutte le Rare Segrete, un solo box vi permetterà di completare la cardlist di Duellanti delle Ombre. Se considerate poi che con un solo box possono giocare fino a otto duellanti, potete capire come il prodotto sia stato pensato per l’acquisto singolo, e non in molteplici copie (come invece avviene per gli Structure Deck, per esempio).



Messe da parte le Rare Segrete, le carte comuni si dividono in otto mazzi da 20 carte ciascuna, per un totale di 160 carte. Le 40 rimanenti, invece, sono “sfuse”, nel senso che possono essere utilizzate come rinforzo ai deck prefabbricati o possono essere tenute da parte per essere utilizzate, in futuro, come base per altri mazzi legali anche nel formato standard. Vi ricordiamo infatti che le carte Speed Duel possono essere giocate nel formato tradizionale del TCG di Yu-Gi-Oh!, mentre le carte classiche non possono essere giocate nel formato Speed Duel. Ciò riduce sicuramente le vostre possibilità di personalizzazione dei mazzi, ma al contempo permette a Konami di fornire esperienze solide e semplici, evitando che i nuovi giocatori vengano investiti da tutta la complessità che permea il formato standard del proprio gioco di carte collezionabili.



Come dicevamo in precedenza, 160 carte sono divise su otto deck diversi, da 20 carte ciascuno. Ogni mazzo è legato a uno dei Duellanti delle Ombre che danno il titolo al set, e hanno ciascuno un archetipo (o tema) di riferimento. Essi sono:

Jaden Yuki in versione Sovrano Supremo , che porta con sé un deck basato sull’archetipo EROE, con carte come gli eroi elementali Avian, Burstinatrix, Clayman, Sparkman e Wildheart, nonché gli eroi malvagi Malicious Edge, Custode Infernale e Prodigio Infernale.

, che porta con sé un deck basato sull’archetipo EROE, con carte come gli eroi elementali Avian, Burstinatrix, Clayman, Sparkman e Wildheart, nonché gli eroi malvagi Malicious Edge, Custode Infernale e Prodigio Infernale. Il Cavaliere delle Ombre Nightshroud , che utilizza un mazzo basato sull’archetipo “Occhi Rossi”. La carta principale del mazzo è il Drago Oscuro Occhi Rossi, già apparso come boss monster nel vecchissimo Structure Deck: Ruggito del Drago. Tra le altre carte degne di nota, invece, abbiamo il Drago Nero Occhi Rossi e il Cucciolo di Occhi-Rossi.

, che utilizza un mazzo basato sull’archetipo “Occhi Rossi”. La carta principale del mazzo è il Drago Oscuro Occhi Rossi, già apparso come nel vecchissimo Structure Deck: Ruggito del Drago. Tra le altre carte degne di nota, invece, abbiamo il Drago Nero Occhi Rossi e il Cucciolo di Occhi-Rossi. La Cavaliera delle Ombre Camula , il cui deck si basa sull’archetipo “Vampiro”. La sua carta principale è l’arcinota Genesi Vampira, già boss monster dello Structure Deck: Follia Zombie del 2005, mentre tra le altre carte abbiamo l’inquietante Bambino Vampiro e il Signore dei Vampiri.

, il cui deck si basa sull’archetipo “Vampiro”. La sua carta principale è l’arcinota Genesi Vampira, già dello Structure Deck: Follia Zombie del 2005, mentre tra le altre carte abbiamo l’inquietante Bambino Vampiro e il Signore dei Vampiri. La Cavaliera delle Ombre Tania , con un mazzo basato sull’interessante archetipo Amazoness. La carta più potente del deck, neanche a dirlo, è la Regina Amazoness, ma in molti conosceranno anche la Spadaccina Amazoness, la Paladina Amazoness e la Tigre Amazoness.

, con un mazzo basato sull’interessante archetipo Amazoness. La carta più potente del deck, neanche a dirlo, è la Regina Amazoness, ma in molti conosceranno anche la Spadaccina Amazoness, la Paladina Amazoness e la Tigre Amazoness. Il Cavaliere delle Ombre Titan , che ha l’amatissimo deck Arcidemone, basato su carte come Arcidemone Teschio del Fulmine, Arcidemone Re del Terrore e Arcidemone Regina Infernale.

, che ha l’amatissimo deck Arcidemone, basato su carte come Arcidemone Teschio del Fulmine, Arcidemone Re del Terrore e Arcidemone Regina Infernale. Il Cavaliere delle Ombre Amnael , che forse ha il mazzo più complesso tra quelli presenti nel set: esso ruota attorno alle carte D.D. e ai tre mostri Homunculus Dorato, Helios - il Sole Primordiale e Bazoo il Mangia-Anima.

, che forse ha il mazzo più complesso tra quelli presenti nel set: esso ruota attorno alle carte D.D. e ai tre mostri Homunculus Dorato, Helios - il Sole Primordiale e Bazoo il Mangia-Anima. Il Fondatore dell’Accademia del Duellante Kagemaru , nonché principale antagonista dell’anime di Yu-Gi-Oh! GX, che ha un mazzo basato proprio sulle tre Bestie Sacre Hamon, Uria e Raviel.

, nonché principale antagonista dell’anime di Yu-Gi-Oh! GX, che ha un mazzo basato proprio sulle tre Bestie Sacre Hamon, Uria e Raviel. E infine l’unico Duellante “neutrale” del set, Adrian Gecko, che porta con sé il bellissimo mazzo Nubiano, che ruota attorno al Re Nebbia.

È evidente che, con una quantità di mazzi e archetipi così vasta, la qualità tenda a variare molto tra uno e l’altro. Sicuramente ciascun mazzo immerge chi lo gioca nel personaggio che si trova ad impersonare, raggiungendo un risultato davvero piacevole anche in termini “narrativi”. Dal punto di vista ludico, però, c’è un evidente sbilanciamento a favore di alcuni mazzi (come il Sovrano Supremo) e a sfavore di alcuni altri (Amnael e Kagemaru su tutti). Un peccato, se consideriamo che proprio i mazzi più forti sono anche quelli più noti, mentre le strategie più ardite e gli archetipi meno famosi, come quello dei Nubiani, tendono a passare in secondo piano dopo qualche partita.



Considerato però il prezzo di vendita estremamente contenuto del set, che sfiora i 30 Euro per 200 e passa carte, è facile perdonare qualche svista in termini di bilanciamento, soprattutto se essa serve a favorire l’immersione del duellante nella partita e nel proprio personaggi. Preso alla stregua di un gioco di società con il quale divertirsi tra amici per qualche ora, rievocando i “bei tempi andati” delle prime espansioni di Yu-Gi-Oh! GX in edicola, il box Speed Duel GX - Duellanti delle Ombre, centra pienamente il suo obiettivo: l’effetto nostalgia si sente tutto, e fa tornare voglia di riprendere a collezionare le carte vintage del TCG. Dall’altra parte, però, restiamo ben lontani dall’idea dello Speed Duel come sostituto del TCG tradizionale, che sembra ancora un proposito fin troppo ambizioso e che necessita di altri set ed espansioni per essere finalizzato.