Yu-Gi-Oh!: la prima stagione dell'anime arriva su Netflix con il doppiaggio italiano

Netflix Italia ha recentemente aggiornato il proprio catalogo con l'aggiunta di Yu-Gi-Oh!, l'anime del 2000 prodotto da Gallop e Nihon Ad Systems. La versione disponibile è quella modificata e censurata dalla 4Kids Entertainment e di conseguenza non include il doppiaggio originale, ma solo quello di alcuni Paesi occidentali tra cui l'Italia.

Per fare chiarezza, l'anime di Yu-Gi-Oh! ricevette una prima stagione nel 1998, prodotta da Toei Animation e composta da 27 episodi. Questa prima serie non è mai arrivata in Italia, a differenza della seconda, prodotta nel 2000 e pubblicata nel nostro Paese nel 2003.

Yu-Gi-Oh! Duel Monsters, questo il nome della seconda serie, è composta da 224 episodi suddivisi in ben 9 archi narrativi. In Italia venne pubblicato solo il primo, "Il regno dei duellanti", composto da 49 episodi modificati e censurati poiché indirizzati ad un target più giovane. Netflix ha pubblicato i 49 episodi in questione, con il doppiaggio italiano curato da Marak Film.

In tutti i casi si tratta di un'ottima occasione per fare un bel tuffo nel passato, e rivivere la serie classica che fece la storia in Italia con l'inimitabile Massimo Di Benedetto nei panni di Yugi Muto, Simone D'Andrea in quelli di Joey Wheeler e Lorenzo Scattorin nelle vesti di Seto Kaiba. Vi ricordiamo che su Netflix è anche disponibile il primo film, intitolato semplicemente Yu-Gi-Oh! The Movie.

E voi cosa ne pensate? Guarderete gli episodi? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste fan sfegatati di Yu-Gi-Oh!, poi, ne approfittiamo per ricordarvi che poco fa ha finalmente preso il via il manga spin-off dedicato a Rook, e che il nuovo anime Yu-Gi-Oh Arc-V è attualmente disponibile su Prime Video.