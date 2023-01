Yu-Gi-Oh!, al via la nuova stagione del competitivo: gli YCS 2023 passano per Londra

Anno nuovo, vita nuova. Mentre molti pensano alla lista dei nuovi propositi per il 2023, anche i principali cardgame in circolazione tentano di reinventarsi, soprattutto per i giocatori competitivi. Dopo l'annuncio della rotazione del formato standard del TCG Pokémon, dunque, oggi è Konami a svelare la Yu-Gi-Oh! Championship Series del 2023.

Con un comunicato stampa pubblicato negli scorsi giorni, infatti, l'azienda giapponese ha svelato che la 250° edizione della Yu-Gi-Oh! Championship Series (o YCS) si terrà nel mese di aprile 2023 in tre diverse location sparse per il mondo. Come ogni anno, il campionato sarà l'occasione per i migliori giocatori a livello globale di scontrarsi tra loro, mostrando le loro abilità e gli ultimi sviluppi del metagame.

Tre YCS si terranno simultamente in tutto il mondo nel weekend tra il 1° e il 2 aprile 2023. Il primo si terrà in Nord America, a Los Angeles, presso il Los Angeles Convention Center. Il secondo è destinato al Sudamerica e avrà luogo a Bogotà, in Colombia, presso l'Agora Bogotà Convention Center. Infine, il terzo è pensato per l'Europa e farà tappa nel Regno Unito, all'ExCeL di Londra. È bene ricordare che questi campionati sono limitati ai giocatori TCG, mentre l'OCG, ovvero il formato destinato a Paesi asiatici come Giappone e Corea, segue regole e date diverse, risultando un circuito nettamente separato da quello occidentale.

In ogni caso, se avrete la fortuna di registrarvi per duellare nei tornei riceverete un Game Mat e una Field Center Cart esclusivi, mentre i vincitori dei tre prestigiosi eventi otterranno una versione Ultra Rara della carta Anotherverse Dragon, stampata da Konami appositamente per coloro i quali trionferanno in un torneo della stagione 2022-2023. Ovviamente, accanto alla carta promo, ogni vincitore riceverà uno speciale trofeo YCS.

Accanto ai tornei principali, poi, Konami ha organizzato vari eventi collaterali, come tornei pubblici aperti a tutti i duellanti (compresi quelli non registrati agli YCS) con formati popolari come 3 vs 3 e il Tag Duel. Spazio anche al gioco di carte digitale, con tornei ufficiali di Yu-Gi-Oh! Master Duel.