Yu-Gi-Oh!, nuovo Structure Deck disponibile in Italia: tornano le Bestie Arcobaleno

Qualche giorno fa vi abbiamo parlato del nuovo Structure Deck di Yu-Gi-Oh dedicato alle Bestie Cristallo, Leggenda delle Bestie Cristallo. Oggi, finalmente, il mazzo ispirato a Jesse Anderson è arrivato in Italia, riportando in auge l'archetipo comparso per la prima volta nel 2007.

Il mazzo, in vendita in Italia a 9,99 Euro, comprende un totale di 46 carte e tre token, divise in 40 carte comuni, una carta Super Rara e cinque carte Ultra Rare. A queste, poi, vanno aggiunte la classica Guida del Duellante e un terreno da gioco doppio per scontri uno contro uno.

Come vi abbiamo già riportato in precedenza, il punto di forza del mazzo è sicuramente quello di riportare al centro del gioco l'archetipo Bestia Cristallo, una delle serie "storiche" di carte del TCG e dell'anime, comparsa per la prima volta nel 2007 nel mazzo di Jesse Anderson, uno dei co-protagonisti della serie GX del cartone animato.

Nel gioco di carte collezionabili, le Bestie Cristallo sono state introdotte con l'espansione Forza del Distruttore, sempre nel 2007, e sono poi state al centro del Duelist Pack dedicato proprio a Jesse Anderson, che non a caso è stato uno dei protagonisti del cartone animato tratto dal manga di Kazuki Takahashi.

La carta principale della collezione sarà sicuramente il Drago Arcobaleno Overdrive, una fusione di livello 12 con effetto, di tipo Drago/Luce. Con statistiche pari a 11.000 punti d'attacco, il mostro dovrebbe essere la carta che porrà fine a tutte le vostre battaglie, aiutandovi a portare a segno il colpo finale contro l'avversario. Attenzione, però: per evocare il drago sul terreno di gioco avrete bisogno di ben otto carte, tra cui sette mostri Bestia Cristallo e una carta Ultimate Crystal. Più avanti nel corso di quest'anno, inoltre, dovrebbe essere rilasciato anche il primo box di Speed Duel di Yu-Gi-Oh! GX.