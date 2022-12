Yu-Gi-Oh!, il nuovo Structure Deck è disponibile: tornano i Signori del Mondo Oscuro

Annunciato solo qualche giorno fa, lo Structure Deck Mondo Oscuro di Yu-Gi-Oh! è arrivato oggi in tutte le edicole e i negozi specializzati. Il mazzo, che riprende l'amato archetipo Mondo Oscuro, vede il ritorno di Grapha, Signore Drago del Mondo Oscuro come sua cover card.

Lo stesso Grapha è stato lanciato nella card-list dello Structure Deck Cancelli del Sottosuolo, messo in vendita per la prima più di dieci anni fa, nell'ottobre del 2011. Mondo Oscuro, dunque, riprende l'omonimo archetipo da dove il meta degli ultimi anni lo ha lasciato, modernizzandolo e rinvigorendolo con nuove carte di supporto, nella speranza di renderlo nuovamente incisivo anche sulla scena competitiva.

Per questo motivo, per esempio, è stato introdotto il nuovo Reign-Beaux, Signore del Mondo Oscuro: si tratta di un mostro con effetto di Livello 8 e con 3.000 punti di Attacco, che può auto-evocarsi dal cimitero tramite evocazione speciale rilanciando un altro mostro Reign-Beaux di livello 5 o superiore dal terreno alla mano.

Anche lo stesso Grapha ha ricevuto una revisione rispetto alla variante del 2011, ed ora è diventato una carta mostro Fusione con 3.200 punti di Attacco e 2.300 punti di Difesa, che può essere evocato tramite una nuova carta magia, la quale consente l'evocazione di mostri tramite fusione solo scartando i tributi dalla mano, e non dal campo di gioco. Per evocare il nuovo Grapha, però, sarà necessario scartare la versione del 2011 della stessa carta, fortunatamente ristampata come una carta Comune nello Structure Deck Mondo Oscuro.

Lo Structure Deck è comunque in vendita al prezzo di 9,99 Euro presso i rivenditori specializzati e contiene un totale di 45 carte, di cui 37 Comuni, 3 Super Rare e 5 Ultra Rare. Insieme alle carte, nella confezione del mazzo troverete la classica guida introduttiva al TCG di Yu-Gi-Oh! e un tappetino da gioco deluxe di Konami.