Yu-Gi-Oh!, svelata Età del Sovrano: la prossima espansione principale arriva a ottobre

A maggio, Konami ha svelato Age of Overlord, il prossimo set principale di Yu-Gi-Oh!. L'espansione, arrivata nel corso dell'estate sul mercato giapponese, ha finalmente ricevuto un titolo occidentale e una data di lancio anche per il mercato italiano: ecco quali sono.

Come ci spiega la pagina prodotto dell'espansione sul sito web di Konami, Age of Overlod si chiamerà Età del Sovrano in italiano. Come ogni set principale di Yu-Gi-Oh!, anche Età del Sovrano comprenderà 100 carte in totale, di cui 49 carte Comuni, 26 Super Rare, 14 Ultra Rare, 10 Rare Segrete e una carta Rara Segreta del Quarto di Secolo. Altre 23 carte del set saranno disponibili nell'esclusiva rarità del 25° anniversario di Yu-Gi-Oh!.



Età del Sovrano arriverà il 19 ottobre e promette di portare con sé tanti nuovi temi e il supporto ad alcuni degli archetipi introdotti con le espansioni più recenti. Tra di essi, dovrebbero ricevere nuovo supporto i Mostri Illusione di Nexus dei Duellanti, ma anche gli archetipi introdotti con la recentissima espansione Duellanti Leggendari: Vulcano Brucianima, arrivata nei negozi solo ad agosto.



La cover card del set sarà una nuova forma di Re Supremo Z-ARC, un mostro Pendulum-Fusione-Drago, che riceverà una serie di supporti tramite diverse altre carte Re Supremo, che permetteranno di aggiungere direttamente dal deck alla mano un qualsiasi mostro con le parole "Re Supremo" nel proprio nome. Non solo: il tema verrà dotato anche di tante nuove magie e trappole di sostegno.



Inoltre, Età del Sovrano inaugurerà la seconda parte del viaggio di Visas Starfrost anche nel TCG occidentale. L'espansione includerà alcuni nuovi mostri tematici, tra cui un Tuner di livello 4, un mostro Synchro Mannadium di Livello 6 e un nuovo Pendulum tutti capaci di creare potenti sinergie legate alla storyline di Visas.



Infine, ampio spazio sarà dedicato ad un nuovo tema interamente incentrato su Horus, una delle carte più rare delle primissime espansioni di Yu-Gi-Oh!. L'archetipo permetterà di mettere in campo dei mostri "immortali", capaci di essere evocati tramite evocazione speciale dal Cimitero ad ogni turno, a patto ovviamente di soddisfare le giuste condizioni.