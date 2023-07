Yu-Gi-Oh!, svelata la prima ondata di Funko Pop: ci sono Yugi e Seto Kaiba!

Periodo di crossover e contaminazioni per il mondo di Yu-Gi-Oh!: dopo aver scoperto che ora è possibile impersonare Yami Yugi in Dungeons & Dragons grazie ad un'apposita mod del famoso boardgame, Konami e Funko hanno lanciato la prima ondata di Funko Pop di Yu-Gi-Oh!, dedicata agli iconici protagonisti dell'anime.

In passato, infatti, Funko ha rilasciato dei Pop a tema Yu-Gi-Oh!, dedicati a mostri come Exodia il Proibito o il Drago Bianco Occhi Blu. Fino ad ora, però, la compagnia non aveva mai collaborato con Konami ad una intera lineup di statuine superdeformed dedicata all'anime nato dalla penna del compianto Kazuki Takahashi.

Fortunatamente, entro fine 2023 le due aziende hanno confermato che lanceranno ben sei Funk Pop legati all'anime di Yu-Gi-Oh!. Tre di questi Pop saranno dedicati ai protagonisti del cartone animato, mentre altri tre raffigureranno alcuni mostri particolarmente amati dai fan. Tra i protagonisti del cartone, ovviamente, abbiamo Yugi Muto, Joey Wheeler e Seto Kaiba, tutti ritratti nelle loro pose simboliche durante un duello.



I mostri che riceveranno una statuina, invece, saranno lo Stregone del Tempo e Kuriboh, entrambi creature-simbolo rispettivamente di Joey Wheeler (che nell'anime usa la combinazione tra lo Stregone del Tempo e il Cucciolo di Drago per evocare il Drago Millenario) e di Yugi Muto. Il sesto Pop, invece, sarà dedicato a sorpresa al mostro Fusione XYZ-Cannone Drago, che sicuramente fa parte di alcuni deck usati da Seto Kaiba, ma che non è la creatura più famosa tra quelle dell'amato antieroe dell'anime.

In ogni caso, tutti e sei i Funko Pop arriveranno nel 2023 e possono già essere preordinati nei negozi specializzati e online. Sfortunatamente, non abbiamo una data di lancio più definita per le sei statuine.