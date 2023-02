Yu-Gi-Oh!, svelata la Pot Collection con 14 minifigure delle storiche Giare!

Mentre gli appassionati di Yu-Gi-Oh si divertono a testare le strategie appena introdotte da Ipernova Fotonica, il primo Core Set del 2023 del gioco di carte collezionabili di Konami, arriva un altro annuncio che farà sicuramente la felicità dei collezionisti: stiamo parlando della Pot Collection di Yu-Gi-Oh, interamente dedicata alle Giare.

Che cos'è, esattamente, la Pot Collection? Si tratta di una speciale edizione da collezione con carte e minifigure dedicate alle numerose giare del gioco di carte collezionabili. Chi si è avvicinato al TCG guardando l'anime o con i primi set di espansione ricorderà sicuramente carte come l'Anfora dell'Avidità o la Giara della Cupidigia, ma potrebbe non sapere che, nel tempo, Konami ha lanciato ben 14 giare diverse per il suo TCG.

L'Anfora dell'Avidità riceve merchandise dedicato ormai da anni, confermandosi una delle carte di maggior richiamo per gli appassionati del TCG giapponese. La Pot Collection, tuttavia, comprende 14 minifigure, una per ogni Giara (o Anfora, a seconda della traduzione) mai pubblicata nel gioco di carte collezionabili. Delle 14 minifigure, 11 avranno una base di appoggio, mentre altre tre ne saranno sprovviste. Le figure saranno le seguenti:

Anfora dell'Avidità (con base)

Anfora della Generosità (con base)

(con base) Giara dell'Avarizia (con base)

(con base) Giara della Benevolenza (con base)

Giara della Ricchezza (con base)

Giara dell'Acquisizione (con base)

Giara della Dualità (con base)

Giara della Dicotomia (con base)

Giara dei Desideri (con base)

(con base) Giara della Prodigalità (con base)

Giara della Prosperità (con base)

Spirito dell'Anfora dell'Avidità (senza base)

(senza base) Murena dell'Avidità (senza base)

Scheggia dell'Avidità (senza base)

Per ciascuna minifigure, poi, sarà presente nella Collection una speciale carta Ultra Parallel Rare, mentre l'Anfora dell'Avidità sarà disponibile nella speciale rarità Segreta del Quarto Secolo, finora destinata solo a pochissime carte, tutte tra le più iconiche di Yu-Gi-Oh!.

Il set può essere pre-acquistato solo da Tournament Center, unico rivenditore autorizzato di Konami per l'Europa, ed è un'edizione limitata dal costo di 159,99 Euro. Non proprio un prezzo abbordabile per tutti, dunque. La release della Collection è fissata per l'autunno del 2023, appena in tempo per le celebrazioni del venticinquesimo compleanno di Yu-Gi-Oh!, fissate per il mese di febbraio 2024.