Yu-Gi-Oh!, svelate date e location del National Championship italiano: pronti a duellare?

Konami ha appena svelato le date e la location dei Yu-Gi-Oh! World Championship 2023, che si terranno il 5 e 6 agosto a Tokyo, in Giappone. Intanto, però, la Yu-Gi-Oh! National Championship sbarca anche in Italia, con un appuntamento fissato per il 3 e 4 giugno a Bologna.

Gli Yu-Gi-Oh! National Championship si terranno in 21 Paesi europei tra maggio e giugno, e serviranno a selezionare i partecipanti del Vecchio Mondo ai Campionati Mondiali di Tokyo, già fissati per il mese di agosto. Qui, i giocatori italiani ed europei si confronteranno con i duellanti americani, dell'Oceania e giapponesi in un vero e proprio torneo su scala globale.

La tappa italiana del Yu-Gi-Oh! National Championship si svolgerà dunque il 3 e 4 giugno a Bologna, presso BolognaFiere. La manifestazione inizierà il 3 giugno con un torneo a sistema svizzero (che consiste nell'accoppiare i giocatori che ottengono i punteggi più simili tra loro di match in match), portando alla formazione della Top Cut con i duellanti dal punteggio più alto.

Invece, il 4 giugno si terrà un torneo a eliminazione diretta, in cui i partecipanti alla Top Cut si sfideranno tra di loro finché non ne rimarrà uno solo, che verrà incoronato Campione Nazionale italiano di Yu-Gi-Oh!. Il vincitore, poi, riceverà un'esclusiva edizione Super Rara della Yu-Gi-Oh! Championship Series Prize Card.

Infine, al Campione Nazionale italiano sarà riservato l'accesso allo European Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier 2023, dove verranno selezionati definitivamente i partecipanti ai Campionati Mondiali di Tokyo di agosto. Il campionato europeo, invece, si terrà dal 30 giugno al 2 luglio. Tanto l'evento italiano quanto quello europeo saranno due ghiotte occasioni per mostrare i nuovi archetipi introdotti da Accesso Cybertempesta, l'ultima espansione mainline del Cardgame Konami, lanciata a inizio maggio in Italia.