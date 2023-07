Yu-Gi-Oh!, svelate le prossime uscite: ci aspetta un autunno di fuoco!

Qualche mese fa, vi abbiamo spiegato quali saranno tutte le uscite estive di Yu-Gi-Oh!. Ora che molte delle release della stagione estiva sono già state archiviate o sono ormai imminenti, però, è giunto il momento di fare il punto su quali prodotti targati Yu-Gi-Oh! arriveranno nei prossimi mesi, tra fine estate e inizio autunno.

Come da tradizione, i prodotti di Yu-Gi-Oh! in uscita nella seconda metà del 2023 sono davvero tantissimi. Si parte oggi, giovedì 27 luglio, con il lancio di Nexus del Duellante, che introduce i nuovi mostri Illusione e che conclude in bellezza il mese di luglio, segnato anche dall'arrivo sul mercato delle ristampe delle prime espansioni di Yu-Gi-Oh!, ovvero La Leggenda del Drago Bianco Occhi Blu, Servitore del Faraone, Sovrano della Magia, Predoni Metallici e Invasione del Chaos.

Agosto sarà un mese decisamente più tranquillo, anche se arriverà comunque Legendary Duelists: Soulburing Volcano, il nuovo set della serie Duellanti Leggendari. La release dell'espansione, che comprende 62 carte diverse (di cui una con trattamento Rara Ghost) è fissata per l'11 agosto in Europa. A fine mese, invece, arriverà il nuovo cofanetto di Speed Duel per Yu-Gi-Oh!: intitolato "Streets of Battle City", il pacchetto comprenderà, tra gli altri, i due deck di Joey Wheeler e di Yugi Muto direttamente dalla saga animata dedicata a Battle City.

Due saranno le uscite di settembre. La prima, l'8 settembre, sarà la Tin del 25° Anniversario di Yu-Gi-Oh (da non confondere con la Collezione Leggendaria del 25° Anniversario, lanciata ad aprile), che comprenderà tre mega pack da 18 carte ciascuno: tutte le carte del pacchetto arriveranno da alcuni dei mazzi più famosi dell'intera serie animata di Yu-Gi-Oh!. Il 20 settembre, invece, sarà la volta dello Structure Deck: Crimson King, interamente dedicato all'archetipo dell'Arcidemone Drago Rosso di Yu-Gi-Oh! 5D's.

Ottobre sarà invece interamente dedicato ad Age of Overlord, la nuova espansione principale di Yu-Gi-Oh!, che arriverà sul mercato occidentale il 20 ottobre 2023. Sull'espansione, per il momento, sappiamo ancora poco, dal momento che il reveal delle sue carte giapponesi non è ancora terminato e che la sua uscita nel Sol Levante è in programma per fine luglio.

Infine, a novembre Konami lancerà la Rarity Collection 2023 di Yu-Gi-Oh!, che promette di stravolgere le rarità del TCG occidentale, mettendole "in pari" con quelle dell'OCG giapponese, per la gioia dei fan. La Rarity Collection comprenderà 79 carte, gran parte delle quali saranno delle ristampe provenienti da set ed espansioni del passato.