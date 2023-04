Yu-Gi-Oh!, svelate tutte le uscite estive: arriva anche il set Soulburning Volcano

Si fa sempre più chiaro il quadro delle uscite estive di Yu-Gi-Oh!: dopo aver scoperto che Cyberstorm Access arriverà a inizio maggio, infatti, Konami ha svelato i primi dettagli sul prossimo set Duellanti della Leggenda, intitolato "Soulburning Volcano" in inglese. Ecco cosa sappiamo, al momento, sull'espansione.

Innanzitutto, la data d'uscita di Soulburning Volcano è già stata fissata da Konami, ed è il 10 agosto 2023 in Europa e l'11 agosto 2023 negli Stati Uniti. Nell'OCG giapponese, invece, il set arriverà nei negozi già il 27 maggio con il titolo "Duelist Pack: Duelists of Explosion". Come sempre, comunque, la cardlist occidentale sarà leggermente più ampia di quella della controparte giapponese.

Nello specifico, in occidente Soulburning Volcano avrà 56 carte diverse, contro le 45 del set Duelists of Explosion in Giappone. Possiamo dunque presumere che 11 carte di quelle contenute nell'espansione saranno delle esclusive del TCG, mentre le altre saranno reprint e import dell'OCG: per il momento, però, una cardlist occidentale ufficiale ancora non c'è.

Di queste 56 carte, sappiamo che 29 saranno Comuni, 10 saranno Rare, 8 saranno Super Rare e 9 saranno Ultra Rare. Ogni pacchetto, inoltre, conterrà 5 carte. Una carta sarà disponibile in versione Rara Ghost, anche se per ora non sappiamo di quale si tratti. In ogni caso, come indica il nome del set, Soulburning Volcano sarà basato sui mazzi usati nell'anime da Alito, Axel Brodie e Theodore Hamilton.

Previsto dunque nuovo supporto per temi come Pugile Indomito, Salamagna e Vulcanico, che faranno la felicità di tutti i giocatori che desiderano (ri)cominciare ad usare un mazzo incentrato su questi archetipi. Infine, con Soulburning Volcano dovrebbe anche completarsi il calendario delle uscite estive di Yu-Gi-Oh!, che comprenderà, oltre alla già citata Cyberstorm Access (in arrivo a inizio maggio), anche il set-nostalgia Monstrous Revenge, in uscita il 23 giugno e il set tri-tematico Wild Survivors, che invece verrà lanciato il 1° giugno.