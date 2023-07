Yu-Gi-Oh, svelati i nuovi mostri Illusione: c'è una sorpresa dal passato!

A maggio, vi avevamo riportato che Yu-Gi-Oh! avrebbe accolto i mostri Illusione, un nuovo tipo di mostro in arrivo con l'espansione Duelist Nexus, in uscita in Europa a fine luglio. Ebbene, pare che anche i set successivi continueranno a supportare i mostri Illusione con diverse nuove carte, alcune delle quali dal sapore decisamente vintage.

Prima di vedere le nuove carte, però, occorre fare un passo indietro: Nexus del Duellante uscirà il 27 luglio, introducendo i mostri Illusione nel TCG occidentale a qualche mese di distanza dalla loro inclusione nell'OCG giapponese. Queste creature, poi, continueranno ad apparire in futuro, un po' come successo per i mostri Cyberso implementati nel 2017.

Nello specifico, anche Age of Overlord, la prossima espansione principale di Yu-Gi-Oh!, introdurrà una manciata di queste creature. Per ora, Konami ne ha svelate solo due, che rispondono al nome (tradotto in italiano da noi sulla base di una traduzione dal giapponese all'inglese di YuGiOh News) di Tao, il Grande Cantore e UFO Luce.



UFO Luce è un mostro con effetto con attributo Fuoco e di Livello 8. La tipologia del mostro è ovviamente Illusione, mentre quest'ultimo presenta un totale di tre effetti, che possono essere utilizzati uno per turno. Il primo permette di inibire il targeting di UFO Luce da parte dell'avversario con gli effetti all'infuori della Battle Phase; il secondo evita che il mostro venga distrutto in combattimento con un mostro nemico; il terzo, invece, permette di far guadagnare 500 attacco a UFO Luce (che ha 1.500 punti di ATK e DEF) per ogni carta bandita dalla mano.



Tao, il Grande Cantore è un mostro con effetto di Livello 3 e con attributo Terra. La creatura ha 1.200 punti di ATK e 900 di DEF, mentre il suo effetto è duplice: il primo evita la distruzione della carta in battaglia con un altro mostro (che sembra essere una caratteristica comune a tutti i mostri illusione); il secondo, invece, permette di evocare un Mostro Illusione dal cimitero quando Tao viene distrutto.



La particolarità di quest'ultima carta, però, sta nella sua lore: essa, infatti, è una versione modernizzata del vecchissimo Tao il Cantore (o Tao l'Esorcista, a seconda della traduzione amatoriale di riferimento), una carta rilasciata nel 1999 come parte del Vol. 4 dell'OCG originale di Yu-Gi-Oh, poi convertito in buona parte nell'espansione Servitori del Faraone. Ebbene, Tao è una delle sei carte dell'originale espansione giapponese a non aver mai fatto il suo debutto nel TCG, almeno fino ad oggi.