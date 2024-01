Yu-Gi-Oh!, svelato Battaglie della Leggenda: Capitolo 1, con una carta in 'lingua astrale'

La prima espansione di Yu-Gi-Oh! del 2024 sarà Labirinto dei Millenni, un set di sole carte Rare (o superiori) che ripescherà tanti temi vintage e legati all'anime. Poco dopo, però, verrà lanciato il maxi-set Battaglie della Leggenda: Capitolo 1, che promette di fornire ai duellanti tante carte molto apprezzate a basso prezzo.

Come spiega il sito web di Yu-Gi-Oh!, Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 uscirà il 22 febbraio, dunque tra poco più di un mese. Il set conterrà un numero imprecisato di carte e sarà venduto in appositi box, ciascuno dei quali conterrà due pack da 18 carte ciascuno, divise in 3 Ultra Rare e 15 Comuni. Nello stesso pacchetto, inoltre, troverete una carta Rara Segreta variant e un dado collezionabile a scelta tra sei: tra i mostri presenti sui dadi avremo gli iconici Cyber Drago, Drago del Giudizio e EROE Elementale Stratos.

In ogni caso, tutte le carte di Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 saranno dei reprint. Benché la cardlist dell'espansione non sia ancora stata rivelata (al netto di poche carte, sulle quali torneremo tra poco), Konami ha già spiegato che il set conterrà mostri, magie e trappole provenienti dalle seguenti espansioni:

Battaglie della Leggenda: Vendetta della Luce

Battaglie della Leggenda: Vendetta Implacabile

Battaglie della Leggenda: Vendetta dell'Eroe

Battaglie della Leggenda: Armageddon

Ovviamente, nella nuova espansione troveremo le carte più iconiche e potenti di ciascun set, condensate peraltro in pacchetti che - in teoria - dovrebbe avere un elevato rapporto costo-qualità delle carte. Tra i mostri che saranno presenti nel set abbiamo Yubel (che peraltro sarà protagonista dell'espansione di Yu-Gi-Oh! Phantom Nightmare, in uscita a metà 2024), Imperatore del Chaos - il Drago dell'Armageddon, Numero 90: Signore Fotonico Occhi Galattici e Cyber Colpo Lady Arpia.

Inoltre, è già stato confermato che in alcuni box di Battaglie della Leggenda: Capitolo 1 sarà possibile trovare una versione Astral Glyph di Numero 39: Utopia. Questa particolare variante del mostro XYZ ha il proprio effetto scritto in linguaggio astrale e un trattamento foil dedicato, ed è stata rilasciata per la prima volta in Battaglie della Leggenda: Armageddon.