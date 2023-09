Yu-Gi-Oh!, svelato il Funko Pop di Jinzo: è carinissimo!

Dopo aver visto la replica della Barra del Millennio di Yu-Gi-Oh!, un altro prodotto legato al gioco di carte collezionabili Konami è stato svelato per il mercato globale. Nelle scorse ore, infatti, il Funko Pop di Jinzo ha fatto il suo debutto in rete, per la gioia di tutti i duellanti.

Potete dare un'occhiata alla riproduzione in versione Funko Pop di Jinzo nell'immagine in calce a questa notizia. Come sempre, si tratta di una replica in formato superdeformed dell'iconica carta Rara Segreta di uno dei set vintage più iconici di Yu-Gi-Oh!, Servitore del Faraone, lanciato originariamente nel 2002 e ristampato negli scorsi mesi come parte dei reprint delle prime espansioni di Yu-Gi-Oh!.

Oltre alla miniatura di Jinzo, nella confezione del Funko Pop troverete anche una mini-replica dello Stregone del Tempo, una delle carte iconiche del deck di Joey Wheeler, necessaria all'evocazione del famosissimo Drago Millenario. Anche in questo caso, si tratterà di una figure in formato superdeformed, come da tradizione per i prodotti Funko.

Al momento, il Funko Pop di Jinzo è preordinabile presso i siti web specializzati, dove ha un costo di 19,99 Euro al netto di offerte e altre promozioni. Per ora, comunque, non c'è ancora una data ufficiale per la release del prodotto, che però dovrebbe fare il suo debutto sul mercato internazionale nel mese di novembre 2023.

Infine, stando ai dati ufficiali di Funko la figure di Jinzo sarà alta circa 10 centimetri, mentre quella dello Stregone del Tempo si attesterà più o meno ad un'altezza di cinque centimetri. In passato, comunque, Konami e Funko hanno già lanciato un Pop ad altezza intera dedicato allo Stregone del Tempo.